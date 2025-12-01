Luego del acuerdo que realizaron los bancos Davivienda de Colombia y Scotiabank de Canadá para ser socios en el negocio financiero, ahora la operación se concretó y con esta se le da vida a una nueva entidad: DaviBank.

Tras las aprobaciones de las autoridades de supervisión, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquiere una participación del 20% en Davivienda Group.

Con esta operación, Davivienda Group alcanza más de 29 millones de clientes, y activos superiores a US$60.000 millones, con un crecimiento aproximado del 37 %.

Indicaron que con el ingreso de BNS (Scotiabank) como accionista a Davivienda Group, se fortalece así, su estrategia de diversificación geográfica con 70% de activos en Colombia y 30% en Centroamérica.

“Nos sentimos orgullosos de tener a Scotiabank como socio global, fortaleciendo nuestra presencia multilatina para ofrecer más valor a los clientes y a los países en los que tenemos presencia”, Javier Suárez, Presidente Davivienda Group.

Desde hoy todos los clientes de DAVIbank tienen 4 veces más cajeros para retiros gratis e ilimitados con Davivienda. También tienen 5 veces más de oficinas para pagos a productos de crédito, depósitos en efectivo a cuentas y recaudos empresariales con Davivienda.

Señalaron que los clientes de DAVIbank cuentan con un portafolio de tarjetas de crédito a la medida que ofrecen desde descuentos en comercios aliados hasta acceso ilimitado con acompañante a más de 1200 salas VIP en diferentes aeropuertos del mundo.

Además, la Junta Directiva de DAVIbank designó como Presidente del Banco a Jorge Rojas Dumit, Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT-CESA INCOLDA y Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del INALDE. Jorge cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sector financiero liderando estrategias de crecimiento, transformación comercial, desarrollo de negocios en banca personal y empresarial e integraciones exitosas en organizaciones como Davivienda y Colpatria.

Fue vicepresidente de Banca Empresarial e Internacional de Banco Colpatria, Presidente de Leasing Bolívar, Vicepresidente de Banca de Empresas del Banco Davivienda y, antes de su designación, se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo Comercial del Banco Davivienda.

“Estoy muy entusiasmado de ser parte de este gran paso y presentar a DAVIbank como la unión entre lo mejor del mundo, la solidez, la cercanía, la innovación, que se traduce en muchísimos beneficios que desde hoy, empiezan a marcar el camino de esta nueva era para nuestros clientes.” afirmó Jorge Rojas, CEO DAVIbank.