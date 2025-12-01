A las 10:00 a.m., en el Ministerio del Trabajo, se instalará la mesa de concertación para definir cuál será el salario mínimo de 2026.

Hay que recordar que más de 7,4 millones de trabajadores ganan el salario mínimo, según datos de Asocajas. Por ello, la discusión entre el Gobierno, las centrales obreras y el sector empresarial deberá ser técnica y expedita o, de lo contrario, nuevamente terminará definiéndose por decreto.

Se resalta que ya se reveló el dato de productividad laboral del tercer trimestre que fue del 0,91 %, y aunque todavía falta el dato de inflación de noviembre para tener los datos listos, ya se han conocido diferentes propuestas de aumento.

La primera propuesta la hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que se busca un incremento salarial de 11%, lo que dejaría el salario mínimo, sin auxilio de transporte, en $1.580.085.

Otra de las partes involucradas en la discusión son las centrales obreras. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que propondrán un aumento de doble dígito, por lo que la base sería 10%.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que en la mesa de concertación se deben tener en cuenta variables como la inflación causada, la inflación proyectada y la productividad. Sin embargo, aún no han hecho una propuesta formal.

Hay que destacar que Fenalco, el gremio de los comerciantes, no estará presente en esta mesa de concertación.

Algunos centros de pensamiento como Anif han resaltado que se debe realizar una conversación técnica, y no aprovechar el auge electoral para volverlo “una conversación política”.

“Lo hemos dicho en varios escenarios y es que la negociación del salario mínimo debería ser una discusión técnica. Estructuralmente nos preocupa que en esa discusión tripartita siempre falta una representación del sector informal, es decir, lo hemos dicho de manera coloquial, a esa mesa le falta una pata, y es buena parte de los trabajadores colombianos que no son formales. Y de manera coyuntural nos preocupa que se entienda que la negociación del salario mínimo este año es una discusión preelectoral, y creo que deberíamos separar totalmente la discusión”, dijo José Ignacio López, presidente de Anif.