La junta directiva de Ecopetrol aceptó la renuncia de Guillermo García Realpe, quien señaló que dejará su cargo el próximo 12 de diciembre.

En ese sentido, la estatal petrolera informó que Ángela Robledo llega al máximo órgano directivo en reemplazo de Mónica de Greiff Lindo, cuya salida se hizo efectiva el pasado 15 de octubre. Su designación quedó firme durante la reunión, en la que también se confirmó que Álvaro Torres Macías asumirá como vicepresidente de la Junta.

Durante la misma sesión, la Junta aceptó la renuncia de Guillermo García Realpe, quien ocupaba una silla como miembro independiente desde marzo del año pasado. La decisión obedece a motivos personales, según comunicó la compañía.

Aunque la renuncia fue presentada y notificada el 27 de noviembre, los demás directivos solicitaron que esta se haga efectiva a partir del 12 de diciembre de 2025, con el fin de permitir un empalme ordenado frente a los asuntos estratégicos que tiene a cargo el órgano directivo.