Tesla reveló en su portal web, a pocas horas del lanzamiento, los primeros modelos disponibles en Colombia.

Para sorpresa general, sus precios resultan mucho más bajos de lo imaginado. Incluso compiten con SUVs a gasolina tradicionales, como la Renault Duster, e incluso con varias opciones de marcas chinas.

Los modelos confirmados para Colombia son el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, ambos en configuraciones Rear-Wheel Drive y Long Range All-Wheel Drive. El Model 3 también ofrecerá la variante Performance.

En la página aparecen los Model S, Model X y la Cybertruck, aunque sin precios, lo que sugiere una llegada posterior.

Y es que Elon Musk ha convertido a Tesla en una referencia mundial de innovación, eficiencia y software automotriz. Sus vehículos eléctricos, polémicas aparte, han transformado la industria gracias a su potencia, seguridad, equipamiento de alta gama y costos competitivos.

X @fixovalle Tesla Model Y

Estos son los modelos de Tesla en Colombia

El Model 3 RWD llega con un motor trasero de 283 hp y una batería LFP de 60 kWh fabricada por CATL, que entrega 520 km de autonomía bajo ciclo WLTP.

La versión Long Range AWD incorpora una batería Litio-NMC de 75 kWh, dos motores y 498 hp, aumentando el rango a 660 km.

Para quienes buscan deportividad, la variante Performance incluye 627 hp, batería de 75 kWh, 571 km de autonomía y un impresionante 0–100 km/h en 3,1 segundos.

En el caso del Model Y RWD, su motor genera 347 hp y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, con una batería LFP de 60 kWh que proporciona 466 km de rango.

La versión Long Range AWD suma un segundo motor, subiendo la potencia combinada a 514 hp, un 0–100 km/h de 4,8 segundos y una batería de 75 kWh que permite 600 km de autonomía.

Tanto el Model 3 como el Model Y ofrecerán acabados de cabina en negro o blanco, además de distintas configuraciones de rines: Model 3: 18 o 19 pulgadas y Model Y: 19 o 20 pulgadas.

Los colores disponibles incluyen Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Negro Diamante, Rojo Ultra y Plata Metálico. El sedán añade Azul Metálico, mientras que la SUV incorpora Azul Glaciar.

Estos son los precios de Tesla para Colombia

Tesla Model 3

Rear-Wheel Drive: 109.990.000 COP.

Long Range All-Wheel Drive: 139.000.000 COP.

Performance: 164.990.000 COP.

Tesla Model Y

Rear-Wheel Drive: 119.990.000 COP.

Long Range All-Wheel Drive: 144.990.000 COP.

El sistema de conducción Autopilot viene como opción a un precio de 32.000.000 COP. Las llantas más grandes cuestan 6.000.000 COP, mientras que el costo de los colores ronda entre 4.000.000 y 6,000.000 COP, donde solo el Gris Grafito es gratuito.

El interior en color blanco añade 4.000.000 COP a la factura. Garantía: 4 años u 80.000 km, lo que ocurra primero. Garantía de la batería: 8 años o 192.000 km, lo que ocurra primero.