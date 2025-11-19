El precio del dólar en Colombia para la jornada de este miércoles 19 de noviembre inició con un promedio de $3.709, lo que significó un descenso de $28 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.737,55.

La divisa estadounidense abría a la baja antes de la publicación de los resultados de Nvidia y de datos clave en Estados Unidos.

En el resto del mundo, los inversores se esforzaban por encontrar una dirección, mientras que las agencias estadounidenses despejaban el cúmulo de datos pendientes tras el prolongado cierre del Gobierno.

Por su parte, el déficit comercial de Estados Unidos cayó en agosto un 23,8 % con respecto al mes anterior, hasta situarse en los 59.600 millones de dólares, de acuerdo con los registros publicados este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), que no se presentaron el pasado 7 de octubre debido al cierre del Gobierno federal.

Las importaciones se redujeron en un 5,1 % respecto a julio, hasta los 340.400 millones de dólares, y las exportaciones se mantuvieron prácticamente iguales.

Las ventas de productos estadounidenses en el extranjero ascendieron a 280.800 millones de dólares en agosto, 200 millones más que en julio, lo que supone un ligero incremento de una décima porcentual.

Destacan los incrementos en las exportaciones de petróleo crudo, en 800 millones de dólares, y en ordenadores, en 2.300 millones de dólares.

Sin embargo, la venta de los productos farmacéuticos, de materiales industriales y de vehículos de motor disminuyó.

La caída de las importaciones de productos, 18.600 millones de dólares menos, se debe principalmente a la reducción de compra de oro no monetario, los preparados farmacéuticos y alimentos y bebidas.

En lo que va de año, las exportaciones han aumentado un 5,1 %, mientras que las importaciones lo han hecho un 9,2 %, en un contexto marcado por la guerra arancelaria iniciada por Trump en el mes de abril que ha amenazado la relación comercial con algunos países.

La caída del déficit sitúa a agosto como el mejor mes registrado en lo que va de segundo mandato del presidente, Donald Trump.

Estas cifras reflejan, en cambio, que EE.UU. mantiene sus mayores déficits con México (16,3 mil millones de dólares), China (15,4 mil millones) y la Unión Europea (8,1 mil millones).