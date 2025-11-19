La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) indicó este miércoles que inició una investigación formal en contra de seis empresas transportadoras de gas, por presuntas infracciones al régimen regulatorio sobre fijación de cargos para el transporte de gas.

De acuerdo con la entidad, estas compañías habrían realizado un cálculo que afectaría de manera directa a los usuarios por “traslados ineficientes de costos”, en cuanto a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país.

Según información preliminar, se formularon pliegos de cargos contra seis de los siete transportadores del sector de gas natural por redes, tras la vulneración a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019 y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.

En ese sentido, las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multa y medidas procedentes, ya que la investigación es de orden “administrativa sancionatoria”.

La Superservicios indicó además que los investigados no atendieron el procedimiento establecido en la Resolución CREG 175 de 2021, “al recalcular de manera inadecuada la tasa de descuento y hacer uso del 11,88 % establecido en la Resolución CREG 102 002 de 2023, valor superior al que plantea la Resolución CREG 103 de 2021″.