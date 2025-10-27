Unos 18 productos básicos de la canasta familiar han bajado de precio en la Central de Abastos del Caribe (Granabastos).

De acuerdo a la información suministrada a EL HERALDO, productos como la papa, el tomate, la cebolla, la zanahoria, el frijol, entre otros, han presentado caídas, que responde principalmente al aumento del ingreso de carga desde zonas productoras y a la buena dinámica de abastecimiento en la Central.

De acuerdo con la gerente General de Granabastos, Ester Fabiola Elías Castro, se mantiene la cosecha activa de productos como papa única, mora de castilla y tomate de cocina, lo que ha permitido una oferta estable y precios más competitivos en el mercado regional.

Los que bajan

Según Granabastos, el producto que más bajó de precio fue es el kilo de limón, que pasó de $5.304 a $4 mil, bajando un 25 %; la caja de 24 kilogramos de tomate pasó de costar $80 mil a $62 mil, cayendo un 23 %; la bolsa de 10 kilogramos de maracuyá se puede conseguir en $39 mil, antes estaba en $47 mil, mientras que el bulto de 50 kilogramos de zanahoria bajó de $112 mil a $96 mil, cayendo en un 14 %.

La cebolla blanca, en su presentación de bulto de 48 kilogramos, cayó de $120 mil a $107 mil; el kilo de frijol verde se encuentra en $6.500, antes estaba en $7 mil, mientras que el bulto de 50 kilogramos de papa criolla pasó de costar $222 mil a $210 mil.

“La tendencia a la baja registrada en esta jornada refleja el resultado del trabajo articulado entre productores, transportadores y comerciantes, que continúa fortaleciendo el abastecimiento de alimentos en nuestra región”, dijo la gerente de Granabastos.

Los que suben

En Granabastos también se presentó incremento en varios productos en materia de precios. El que más subió fue la mazorca ocañera en su presentación de bulto de 45 kilogramos, que pasó de valer $70 mil a $90 mil, subiendo en un 29 %.

Otro producto fue la habichuela ocañera en su presentación bulto de 18 kilogramos, pasando de $61 mil a $76 mil; el kilo de plátano hartón subió de $3.300 a $3.600, mientras que la caja de 14 kilogramos de pimentón verde pasó de costar $35 mil a $40 mil.