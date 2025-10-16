La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó a la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) informarle sobre el avance en los trabajos de la regasificadora, esto debido a la interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal.

La entidad indicó que la Spec debe suministrar un informe de manera detallada el estado de la planta y las acciones técnicas que se encuentran adelantando cada hora hasta la entrada en operación de la planta de regasificación.

En la misiva, firmada por el superintendente delegado para Energía y Gas, Omar Camilo López, indica: “le recordamos que la no atención oportuna y adecuada de los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, podría conllevar al ejercicio de la función señalada en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994”.

Spec reportó falla eléctrica

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó que, tras completar con éxito el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL), se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico durante las primeras horas de reactivación de la planta.

En un comunicado de la compañía, se reveló que las operaciones de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), operada por la firma noruega Höegh LNG, se reiniciaron a la medianoche del 15 de octubre, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.

Acto seguido, indicaron que el sistema eléctrico interno de la terminal activó sus mecanismos automáticos de protección contra sobrecargas, lo que ocasionó la suspensión temporal de la operación.

La empresa señaló que de forma inmediata la situación fue atendida.

“Todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Höegh se encuentran identificando la causa y solución del evento”, manifestaron.

Agregaron que avisaron de manera oportuna a las autoridades competentes y a los agentes del mercado para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el abastecimiento de gas natural mientras se normaliza la operación del terminal.

“SPEC LNG espera superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estará informando los avances”, señalaron.