Las exportaciones de Colombia presentaron una caída por segundo mes consecutivo. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas ventas externas en agosto fueron de USD3.842,2 millones.

Según la entidad, esto representó un leve descenso del 0,1 % en relación con agosto de 2024.

Los datos del Dane reflejaron que este resultado se debió principalmente a la disminución de 18,1 % en las ventas externas del grupo de combustibles (petróleo) y productos de industrias extractivas (minería).

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 36,8 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 33,1 %, manufacturas con 22 %, y otros sectores con 8,2 %.

A su vez, en agosto de 2025 se exportaron 11,2 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 24,4 % frente a agosto de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 28,4 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (6 %), India (3,9 %), Perú (3,7 %), Países Bajos (3,7 %), Ecuador (3,6 %) y Canadá con 3,5 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.