El director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde el 19 de septiembre, 22.179 beneficiarios del programa Renta Joven empiezan a recibir una nueva entrega de la transferencia monetaria.

De acuerdo a datos de Prosperidad Social, en este ciclo, 9.286 estudiantes de las instituciones de educación superior (IES) recibirán la transferencia por concepto de subsanaciones de cinco IES (Armada Nacional, Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, ESAP, Universidad Tecnológica del Chocó y Gobernación de Vaupés) de permanencia y excelencia 2024-2.

Además, otros 8.367 beneficiarios del SENA podrán retirar el apoyo económico de los meses de febrero y marzo de 2025. Y más de 5.000 jóvenes tendrán la oportunidad de recibir los recursos de transferencias no cobradas de ciclos anteriores.

Las transferencias monetarias del nuevo ciclo tendrán una inversión superior a los 10.250 millones de pesos, según detalla la entidad a través de un comunicado.

“En noviembre se llevará a cabo la transferencia a más de 208.000 estudiantes por concepto de matrícula del primer semestre de 2025, con una inversión de 82.000 millones de pesos”, indicaron.

Estas entregas monetarias se realizarán en dos modalidades:

Abono a cuentas registradas en el Portal del Joven, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad podrán retirar la transferencia desde el 19 de septiembre, por el producto bancario registrado en el portal.

registradas en el Portal del Joven, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad podrán retirar la transferencia desde el 19 de septiembre, por el producto bancario registrado en el portal. Giro, dirigido a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa. En esta modalidad podrán reclamar su transferencia en las oficinas de la entidad bancaria o los puntos autorizados, según la programación que se podrá consultar del 26 de septiembre al 5 de octubre a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario, que se dará a conocer próximamente por los canales oficiales de Prosperidad Social.

De acuerdo con la directriz del Gobierno, el programa Renta Joven complementará su transferencia monetaria con la promoción de la asociatividad, para fortalecer “la inclusión productiva de las y los estudiantes y garantizar su continuidad en la educación superior a largo plazo”.

A partir del 29 de septiembre comienza la implementación de trayectorias de vida, donde se promoverán y fortalecerán los modelos asociativos, impulsados por las y los jóvenes.

“Con trayectorias de vida, de Renta Joven, damos un paso más: queremos que cada joven no solo reciba una transferencia, sino que encuentre un camino para organizarse, aprender, emprender y transformar su territorio junto con otros y otras, porque el futuro se construye en comunidad”, dijo Rodríguez Amaya.