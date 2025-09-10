El centro de pensamiento económico Fedesarrollo confirmó que la confianza del consumidor en Colombia volvió a caer en agosto y se ubicó 7,7 puntos porcentuales por debajo de la del mes anterior. Esto corta una racha de tres meses al alza.

El informe indica que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de -2,4 %, cuando un mes atrás había sido del 5,3 %. Sin embargo, cuando se compara con el dato de agosto de 2024 (-15,3 %), el ICC mejora en 12,9 puntos porcentuales.

El centro de pensamiento explicó que el resultado de agosto obedeció a una caída de 12,2 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas (de 5,4 % a -6,8 %) y a una disminución de 4,7 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor (de 5,2 % a 0,5 %) cuando se compara con julio.

Sin embargo, el panorama es mucho más preocupante si lo miramos por Barranquilla, ya que su confianza del consumidor llegó a solo 0,1 % en agosto, bajando 18,7 puntos si se compara con el mes de julio cuando estuvo en 18,8 %.

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostuvo que esto se debe a que hubo una notable reducción en la disponibilidad de adquirir vivienda, bienes durables y electrodomésticos.

“La disposición a comprar vivienda en Barranquilla pasó de -0,1 % en julio a -43,5 % en agosto, bajando -43,4 puntos porcentuales, mientras que en bienes durables y electrodomésticos pasó de 31,6 % a -14,3 %, cayendo notablemente en 45,9 puntos porcentuales”, explicó.

Cabe señalar que el ICC está conformado por cinco componentes: tres de ellos corresponden a las expectativas de los hogares a un año y conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, estos conforman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).