La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que la compañía petrolera Shell ha iniciado su proceso de salida del negocio de exploración de hidrocarburos en Colombia.

“Shell EP Offshore Ventures Limited, Sucursal Colombia (Sepov), presentó ante la SIC una solicitud de preevaluación para devolver el 50 % de participación que tenía en los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur a Ecopetrol”, detalló la Superindustria en un comunicado.

Esto quiere decir que la estatal petrolera Ecopetrol adquirirá el control exclusivo sobre dichos contratos de exploración y producción en aguas profundas del mar Caribe, por ende, permanecerá en los contratos offshore de manera gratuita, tal como lo contempla el Acuerdo de Operación Conjunta suscrito entre ambas compañías.

La SIC detalló en la misiva que esta solicitud constituye el inicio de un procedimiento de autorización de una integración empresarial.

“La radicación del trámite se realizó entre el 14 y el 19 de agosto de 2025 y fue complementada con la información requerida. La transacción proyectada es resultado “de una obligación contractual entre Sepov y Ecopetrol, en el sentido que Sepov ha decidido ejercer su derecho de retiro”, precisó la SIC.

Dicha operatividad tendría efectos directos en dos segmentos del mercado: la exploración de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en Colombia, y la producción offshore de gas natural en el mercado mayorista primario.

En la actualidad, Shell y Ecopetrol poseen de forma conjunta el 21,8 % de participación en el mercado de exploración en el país. Por su parte, Ecopetrol ostenta el 100 % en la producción de gas offshore para el mercado mayorista, a través de su filial Hocol.