La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, encabezan este jueves una reunión en el país suramericano para suscribir acuerdos con la petrolera británica Shell, informó el Gobierno de Caracas, sin dar detalles sobre la naturaleza de los convenios.

Rodríguez y Burgum se encuentran acompañados de sus delegaciones, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el lugar se encuentran la encargada de Negocios estadounidense, Laura Dogu, y el representante diplomático de Venezuela ante el país norteamericano, el excanciller Félix Plasencia, quien se venía desempeñando como embajador en Reino Unido.

El viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, también participan en el encuentro.

El secretario de Interior de EE. UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

En la víspera, Rodríguez recibió al equipo encabezado por Burgum en Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, donde revisaron la agenda en minería, intercambiaron “información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías” y resaltaron “el impulso de oportunidades estratégicas”, según reiteró este jueves la mandataria encargada, quien asumió el cargo hace exactamente dos meses, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.

Rodríguez también anunció que su equipo económico presentará “en los próximos días” al Parlamento, controlado por el chavismo, una “ampliación de la Ley de Minas” que pidió sea reformada “con celeridad”, a fin de presentar al mundo “las oportunidades de inversión y desarrollo”.

Desde Miraflores, Burgum afirmó que las “oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia” entre ambos países “no tienen límites”.

Funcionarios de EE. UU. negocian con la compañía minera estatal venezolana, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.