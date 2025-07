El presidente Gustavo Petro le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que derogara el decreto que le permite a los fondos privados de pensiones invertir en el extranjero. Dicha petición fue llevada a cabo durante el Consejo de Ministros del pasado martes 16 de julio.

“Yo le he pedido a Germán que saque el decreto o que al menos elimine lo que creó Santos, que quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores de los AFP fuera del país, esto hay que derogarlo”, expresó Petro.

Dicho decreto al que se refiere el jefe de Estado es el 1242 de 2013, el cual autorizó ampliamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para que una porción de los fondos de pensiones se invierta en instrumentos financieros del exterior.

Sobre este tema, diferentes expertos manifestaron su descontento. Andrés Moreno, economista y profesor de Economía de la Universidad del Rosario, manifestó que limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, “es de las cosas más ridículas que ha propuesto”.

“Está completamente loco, no tiene ni pies ni cabeza”, expresó Moreno.

Por su parte, Carolina Restrepo, abogada de la Universidad Javeriana, expresó que hoy, los fondos de pensiones pueden invertir hasta el 70 % en el exterior.

“Eso permite diversificación, acceso a mejores rentabilidades, cobertura frente al riesgo país, y protección frente a la inestabilidad local. Es lo mínimo que puede ofrecerse cuando se administra el ahorro de millones de personas. Petro quiere acabar con eso. Quiere que todo se invierta en Colombia. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que los recursos de las pensiones quedarían a merced del gobierno, obligados a prestarle al Estado o a financiar proyectos de conveniencia política”, dijo Restrepo.

En ese sentido, añadió que es una medida que vulnera las libertades de inversión y reduce la capacidad de los portafolios para defenderse ante la volatilidad.

“En palabras sencillas: obliga a poner todos los huevos en la misma canasta. Y esa canasta es un gobierno endeudado, malgastador y sin credibilidad técnica. Lo más grave es que no se trata solo de una mala idea. Es una señal. Una muestra de que ya no saben de dónde más sacar dinero, y están dispuestos a tocar incluso los ahorros pensionales con tal de seguir gastando sin control. No es un tema técnico. Es una advertencia política. Cuando un gobierno arrinconado empieza a buscar cómo obligar a los fondos de pensiones a quedarse en casa, es porque ya no tiene casa ni cómo sostenerla. Y lo siguiente, si no se detiene a tiempo, es que vayan por el ahorro mismo”, detalló la abogada de la Universidad Javeriana.

Hay que destacar que el portafolio de las AFP en su mayoría está en rubros de títulos nacionales (35%), renta variable del exterior (28 %), Fondos de capital privado del exterior (15%) y renta fija externa (5%). En el capital privado local (2%) y renta fija (2%), entre otras alternativas.