El Gobierno nacional suma una nueva polémica, ahora por las decisiones que piensa tomar en relación con la situación financiera del país, al revelar que se pretende suspender la regla fiscal a través de una “cláusula de escape”.

Dicha posibilidad será evaluada formalmente este lunes en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), una instancia que es muy importante en el diseño de la política macroeconómica colombiana.

El panorama también incidirá en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), documento clave en el que el Gobierno plasma sus perspectivas sobre el desequilibrio fiscal, el dólar, la inflación y el crecimiento económico, entre otros, y que será presentado en los próximos días.

Pero, ¿en qué consiste la regla fiscal? Es un mecanismo que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, limitando el nivel de déficit estructural que puede tener el Gobierno nacional central.

Pero la norma también prevé excepciones: eventos extraordinarios como desastres naturales, crisis sociales o emergencias económicas permiten al Estado activar una cláusula de escape, es decir, una vía legal para incumplir temporalmente las metas fiscales sin que eso implique sanciones ni ilegalidades.

Aunque esto en teoría es permitido y establecido en la ley, diferentes analistas, expertos, economistas y empresarios señalan que no existe ningún evento que comprometa la estabilidad macroeconómica, y por lo tanto no se justificaría activar una cláusula de escape de la regla fiscal en este momento, y que dicha decisión podría enviar un mensaje negativo a las calificadoras de riesgo. Esta no sería la primera vez que se suspende la regla fiscal, una norma que, desde su creación, ha contemplado diversas puertas y rutas de escape.

Las voces de expertos

Sobre este tema, expertos consultados por EL HERALDO señalaron que la credibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo se vería afectada, y con ella la confianza de inversionistas y organismos multilaterales.

El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, explicó que al activar esta cláusula de escape significaría que Colombia no cumplirá la regla fiscal.

“Eso significa que, al cierre del año 2025, muy seguramente tendremos el mayor nivel de deuda pública en la historia de Colombia, y tendremos un déficit fiscal casi tan alto como el que tuvimos en el año de pandemia. Activar la cláusula de escape se realiza solamente ante hechos extraordinarios, como en la pandemia por razones obvias, pero en este caso no existe ninguna razón obvia para activarla”, detalló el ex ministro de Hacienda.

Acto seguido, Restrepo indicó que la única o únicas razones es que justamente el Gobierno “ha sido incapaz de cumplir con el recaudo tributario en la forma apropiada”.

“Tenemos cifras que han sido muy optimistas, excesivamente optimistas, así sucedió en el año 2024, incluso compartidas de ingresos que no se iban a cumplir porque no tenían sustento legal. Estamos viviendo un escenario de país con derroche de gasto público, el crecimiento del gasto es desbordado en los últimos años en la historia de Colombia”, sostuvo Restrepo.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que los mercados están esperando que el Gobierno “sincere las cuentas y que adopte una decisión responsable, que es un recorte del presupuesto de este año para cumplir la regla fiscal”, pero con esta decisión que plantea el Gobierno el panorama se complica.

“Si la salida va a ser, en vez de una señal de austeridad y compromiso, utilizar una cláusula de escape, sin ninguna razón que la justifique, pues naturalmente lo que va a pasar es que habrá consecuencias negativas en las perspectivas de la deuda pública, y segundo, lo ratifico, subirán los costos de financiamiento para la Nación”, señaló Mejía.

Y aseguró: “La economía crece más, el desempleo es menor y la inflación se está reduciendo paulatinamente. No existe ningún evento extraordinario o que comprometa la estabilidad macroeconómica que justifique activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Hacerlo enviaría una pésima señal a los mercados sobre el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, y agravaría la situación al encarecer aún más el costo del endeudamiento. Ojalá el Gobierno actúe con responsabilidad y descarte esta mala decisión”.

En ese orden, el ex ministro de Hacienda de Gustavo Petro José Antonio Ocampo recalcó que esta decisión del Gobierno es desafortunada e inconveniente.

“Tenían que haber hecho los ajustes fiscales necesarios, y ya uno ve causas negativas, les pongo el ejemplo de la deuda pública, que este año va a ser la más alta de la historia en porcentaje del producto interno bruto (PIB), pero, además de eso, ya se refleja en el costo de endeudamiento, es decir, los títulos de tesorería (TES) de un año han bajado las tasas de interés en un punto porcentual durante un año y medio”, detalló Ocampo.

Turno siguiente, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien además fue director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), precisó que esta decisión solamente se debe emplear ante eventos extraordinarios que amenacen la estabilidad macroeconómica de Colombia.

“Nos genera más incertidumbre en el sentido de que tenemos un papá que maneja las cuentas de la casa, que está endeudado en la tienda, altamente endeudado en la tienda del barrio, y esa deuda, si el papá no está, pues nos cae a los demás de la casa”, ejemplificó Velasco.

Un país “indefenso”

Indefenso, así queda el país según el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry con el planteamiento del Gobierno nacional, recordando que precisamente en el año 2011 se aprobó en Colombia la regla fiscal cuando era el jefe de esa cartera.

“La regla defiende la prudencia contra la política. Todos conocemos los instintos de los políticos. Ellos se conocen a sí mismos. La regla fiscal es una aceptación, por parte de ellos, de que si se dejan llevar por sus instintos, todo se va al traste. Hasta que llega un político como Gustavo Petro, que no le importa que todo se vaya al traste. La regla es la forma de defender al país frente a los políticos, por tanto, Petro quiere ver al país indefenso”, manifestó Echeverry.

Desde el lado de los bancos

Los banqueros de Colombia también manifestaron su preocupación, especialmente por el aumento de la deuda.

“Seguramente van a subir las tasas. Ahora, la tasa de endeudamiento, por el riesgo que tiene Colombia, es altísima, y cambiando esto en la regla fiscal lo que se hará es aumentar el endeudamiento”, detalló María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval.

En ese sentido, agregó que el Gobierno precisamente tiene la salida, y esa es “ahorrando”.

“Ellos tienen cómo ahorrar, todos hemos escuchado cómo está actualmente el gasto, entonces, creo que hay espacio, porque uno no debe saltarse la regla fiscal o las reglas básicas de juego, o la institucionalidad”, detalló la presidenta del Grupo Aval.

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, sostuvo que el país tiene un compromiso con la institucionalidad, y representaría una mala noticia para todos los colombianos.

“¿Por qué sería una mala noticia? Porque, básicamente, el país, para financiar su gasto, necesita endeudarse, y si incumple la regla fiscal, el costo de financiación de la Nación aumenta, y al aumentar dicho costo, hace que incremente todo el costo de financiación del sistema financiero, y esto va a ser trasladado a los colombianos, por lo tanto, ese posible incumplimiento sería un tema preocupante, y desde luego por nuestro lado seguimos animando y recomendando y deseando que se siga cumpliendo la regla fiscal”, puntualizó Pardo.

“Romper la regla fiscal es profundamente riesgoso”: contralor

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, habló sobre la intención del Gobierno nacional de suspender la regla fiscal a través de una cláusula de escape. En ese sentido, afirmó como primera medida que esto es permitido y establecido en la ley. No obstante, señaló que existen diferentes condicionamientos para ello.

En ese sentido, recalcó durante el desarrollo del Congreso de Asobancaria en Cartagena que, aunque las reglas de juego se encuentran establecidas, romper la regla fiscal debe obedecer a circunstancias extraordinarias, que a juicio del ente público no se han podido evidenciar.

“Dicen que se van a sustentar oportunamente, pues vamos a mirar cuáles son, y el llamado es a que se cumpla con la situación de la regla fiscal, y por lo que hemos evidenciado, lo vemos profundamente riesgoso, ya que uno de los principales activos que ha tenido el país ha sido el sano manejo en la finanzas públicas, más allá de decir que una persona lo haya hecho bien o mal”, detalló Rodríguez.

El contralor enfatizó que existen algunas falencias e implicaciones de lo que eventualmente ha venido aconteciendo. “Tenemos una deuda pública bastante importante que tiene que soportar el Gobierno, y debo reconocer que se ha cumplido con el pago de la deuda pública, pero, tener circunstancias como la de romper la regla fiscal, nos parece profundamente riesgoso, y sobre todo para lo que tiene que ver con la confiabilidad inversionista, con la confiabilidad de las finanzas públicas de la Nación”.