De acuerdo con el Banco de la República, la Inversión Extranjera Directa, tuvo una contracción del 17,9 % ubicándose en casi USD10.900 millones. Es decir, que durante 2024 habría entrado más divisas por remesas, que, por inversión extranjera directa, las cuales alcanzaron cerca de USD11.800 millones.

Sobre esto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, expresó durante el acto de instalación de la vitrina turística en Bogotá, que “aquí es donde la estabilidad jurídica, incluyendo la del sistema tributario es un factor clave para atraer inversión al sector”.

“En Colombia hemos tenido un sistema fiscal volátil, lo que frena el desarrollo de grandes proyectos turísticos, donde el retorno de la inversión toma años”, precisó Cortés.

En ese sentido, la dirigente gremial le expuso al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, que son grandes desafíos que aún impone el sector del turismo y que considera urgente trabajar de manera articulada, como en el caso de la seguridad e inversión aeroportuaria y terrestre.

“Aspectos como la seguridad impactan directamente nuestra economía, bienestar y proyección internacional. No podemos dejar que esto opaque todo el camino recorrido, genere incertidumbre, y que disminuyan las oportunidades que el turismo puede ofrecer. Esta debe ser una tarea integral de todos los actores de esta industria. Debemos crear ambientes seguros para que se sientan protegidos; al lograrlo, obtendremos un mayor interés internacional en beneficio de nuestra economía. El mundo tiene los ojos puestos en nosotros, pero esto debe ser de manera positiva, para evitar que se sigan imponiendo Travel Warnings que impacten negativamente el interés de venir a nuestro país”, detalló Cortés en su intervención.

Añadió que si se quiere incrementar el número de visitantes al país, también debe crecer el nímero de terminales.

“En la medida en que el mundo se globaliza, el movimiento de pasajeros se intensifica y debemos estar preparados, tanto vía aérea, como terrestre, para que los visitantes logren llegar no solo a los destinos tradicionales y ya posicionados, sino a aquellos que, ante las dificultades de acceso, no logran exponer su potencial. Esta mejora de infraestructura no debe limitarse únicamente en aeropuertos, vías y otras, dado que en el siglo XXI la conectividad digital es vital para que los beneficios del turismo lleguen efectivamente a las regiones, por ende, la implementación de la tecnología en los destinos, es clave para mejorar la experiencia de los viajeros, promover la sostenibilidad, y facilitar el acceso a la información que ellos requieran en tiempo real”, señaló la dirigente gremial.

Cortés precisó que el turismo interno es un punto que también exige mayor atención, puesto que para promover que los colombianos viajen más por su país, se ha realizado una articulación con el sector público y privado, buscando mayores acciones de promoción de los destinos, pero no es suficiente.

“Al analizar los datos de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del Dane, un 60 % de quienes no viajan al interior del país, aseguran que es por razones económicas. Hemos sido reiterativos en que un IVA del 19 % es muy alto para que muchas familias puedan viajar en avión, pagar un hotel, y adquirir un servicio turístico. Debemos destrabar el turismo interno, para que este sea el sector líder de la economía”, sostuvo Paula Cortés.