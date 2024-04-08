El impacto negativo en materia económica y productiva que vive el país en general ha hecho que se reduzcan los números de nacimientos en la mayoría de los territorios, y es que, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el 2023 se reportó en el Atlántico un total de 31.707 nacimientos, lo que significó un descenso del 12,2 % si se compara con los datos de 2022 cuando se registraron 37.331 nacimientos.

Y es que el panorama en este departamento se agudiza si se compara con los datos de 2019 (año previo a la pandemia ocasionada por la covid-19), ya que el descenso en la tasa de natalidad es del 26,5 %, convirtiéndose en el tercer departamento con la mayor caída en el país, solo superado por Bogotá y Amazonas, esto teniendo en cuenta la comparación con el 2019. Cabe aclarar que para ese año, en el Atlántico se registraron 43.071 nacimientos.

Pero vamos nuevamente a la comparación de 2023 con 2022, puesto que de esos 31.707 nacimientos registrados, unos 16.320 fueron hombres, mientras que 15.387 fueron mujeres.

Este panorama en el departamento se asemeja mucho a la tasa de natalidad nacional, puesto que este indicador cayó un 11 % en 2023 con 510.357 nacimientos en comparación con 2022, cuando se registraron 573.625. Se trata de las cifras más bajas desde hace 15 años, cuando nacieron 715.453 personas.

De acuerdo con Piedad Urdinola, directora del Dane, cada vez más personas en edad fértil no desean ni tampoco están dentro de sus planes y propósitos tener hijos.

'Son en gran mayoría los jóvenes los que manifiestan que no quieren convertirse en papás, y por ende, se trata del segundo año consecutivo en el que la tasa de nacimientos cayó a nivel nacional', manifestó la directora del Dane.

Si hablamos de reducción, solo en Barranquilla se han presentado datos significativos. Según el Dane, en 2023 se registraron 16.530 nacimientos, esto significó una disminución de 11.535 si se compara con el registro de 2022 cuando la ciudad reportó un total de 28.065 nacimientos.

Impacto económico

Ahora bien, la economía es el factor clave para que más personas decidan de manera voluntaria no tener hijos, pero ¿Qué tan fuerte puede ser este impacto? De acuerdo con el economista Daniel Parra, ante la falta de oportunidades económicas y de empleo, muchas personas han decidido tomar esta decisión y podría esto a futuro generar problemas en el desarrollo económico, social y productivo en Colombia.

Es decir, que no se podrá realizar una transición generacional en los puestos laborales y de productividad en los diferentes campos, lo que traerá consigo una sobrecarga para aquellos que en ese momento estén en edad de etapa productiva.

'Habrá un momento en el que no se podrá reemplazar a ningún trabajador, y si eso pasa, hará una especie de sobrecarga frente a aquellos que estén generando actividades productivas. Será más difícil en unos 10 0 20 años esa transición', manifestó el economista a EL HERALDO.

Son decisiones

La natalidad evidencia una transformación profunda en las aspiraciones, miedos y realidades de millones de personas. La idea de la paternidad, tradicionalmente considerada como un paso natural e incluso esperado en la vida adulta, hoy se somete a un escrutinio más riguroso y personal.

Las razones detrás de esta tendencia son tan variadas como las historias individuales, pero convergen en puntos críticos que revelan tanto desafíos personales como colectivos. Y es que más allá de los aspectos biológicos y sociales, hay una reflexión sobre el significado y las implicaciones de traer una vida al mundo en las condiciones actuales.

Según la psicóloga Tatiana Martínez, este fenómeno responde a una serie de motivaciones y preocupaciones arraigadas en la dinámica de la sociedad contemporánea.

En primer lugar, se destaca el deseo de preservar un estilo de vida centrado en la autonomía y la libertad individual.

'Vemos como en la sociedad moderna algunas personas valoran su libertad para viajar, explorar sus intereses personales y mantener un estilo de vida más independiente, lo cual puede influir en su decisión de no tener hijos', precisó Martínez.

La dimensión económica también juega un papel crucial en este escenario. Criar y educar a un hijo en el contexto actual supone una inversión financiera considerable, que abarca desde las necesidades básicas hasta la educación y el ocio.

'El costo de criar y educar un hijo puede ser significativo, lo que lleva a algunas personas a cuestionar si desean asumir esa responsabilidad financiera', puntualizó Martínez.

Sube tendencia en jóvenes

En los jóvenes esta tendencia aumenta. Cada vez son más los adolescentes que mantienen en firme su decisión de no tener hijos y aunque son similares las razones, la mayoría de ellos le teme a la responsabilidad que esto conlleva, mientras otros analizan sus experiencias familiares previas.

Alana Serrano tiene 25 años y desde sus 20 contempla aquella idea de no traer hijos al mundo. Desde pequeño fue testigo de las tensiones y desafíos que enfrentaban sus padres. Aunque el amor nunca faltó, las dificultades económicas y las diferencias irreconciliables entre ellos provocaban incertidumbre en sus días.

La responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores cayó sobre sus hombros prematuramente, obligándolo a madurar a un ritmo que no correspondía a su edad. Estas experiencias le enseñaron sobre el sacrificio, el amor incondicional y la resiliencia, pero también le hicieron dudar sobre la paternidad.

'Tengo muchos hermanos y creo que con las responsabilidades que tuve de niña, puedo confirmar que en un futuro no me veo así y no es porque no me gusten los niños porque los amo, pero realmente no me veo cuidando uno por el resto de mi vida', recalcó Alana Serrano.

En ese sentido, para el sociólogo Fredys García, estas experiencias familiares también pueden verse influidas con la globalización y el auge de las redes sociales en la actualidad.