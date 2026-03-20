En 2025 se registraron 433.678 nacimientos en Colombia, lo que representa una reducción de 20.223 nacimientos frente a 2024, equivalente al 4,5 %. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En ese sentido, manifestaron que los nacimientos en el país mantienen una disminución sostenida desde 2016, alcanzando uno de los niveles más bajos de la última década.

Incluso, el descenso anual en los nacimientos para el 2025 se sitúa por debajo del registrado en el Colombia desde el año 2022.

La desaceleración en la caída de los nacimientos frente a 2024 se observa en todos los departamentos del país, excepto en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que para 2025 reporta un descenso del 9,2 %, superando la reducción del 1,2 % alcanzada entre los años 2024 y 2023.

Por su parte, en el departamento del Atlántico, la caída en la tasa de natalidad fue del 2 % en 2025 si se compara con el año 2024.

Esto en materia de cifras pasó de 26.237 nacimientos en 2024 a 25.725 el año pasado, es decir, 512 nacimientos menos.

Y es que la caída en el número de nacimientos en el departamento se ha visto constante desde el año 2019, cuando se alcanzó un pico de 43.121 nacimientos, luego en 2020 cayó a 40.007; en 2021 a 38.938; en 2022 a 36.114, y en 2023 a 31.727.

Solamente en la ciudad de Barranquilla, el Dane reportó en 2025 un total de 13.399 nacimientos, disminuyendo un 1,1 % frente al dato de 2024 que fue de 13.552.