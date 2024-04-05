La inflación en Colombia sigue cediendo y ya acumula un año de caídas. Para marzo del presente año, la variación anual se situó en un 7,36 %.

Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al tercer mes de 2024.

El Dane reveló en su informe que este nuevo dato significa una disminución de 5,98 puntos porcentuales si se compara con el indicador anual de marzo del año pasado cuando tocó un techo significativo del 13,34 %.

El resultado estuvo dentro de la línea de lo que pronosticaron los analistas del mercado, ya que su predicción se situó entre el 7,20 % hasta 7,40 %.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, confirmó que fueron seis rubros económicos los que estuvieron por encima de la variación nacional, siendo el transporte el de mayor inflación con un 11,72 %, quien aseguró que esto se debe al incremento paulatino en el precio de los combustibles en Colombia, entre esos la gasolina.

Otro rubro económico que presentó una inflación considerable para marzo fue la educación con un 11,60 %, en el que, según la directora de la entidad, se debió a que para esa época todavía se habían venido realizando los reajustes en matrículas de colegios y universidades.

Las bebidas alcohólicas y tabaco también presentaron un alza en la inflación, siendo el tercer rubro con mayor incremento en la lista (10,81 %); los servicios de restaurantes y hoteles (10,62 %); los servicios públicos, particularmente el de la energía que golpea en gran manera a la región Caribe (9,58 %) y salud con 7,91 %.

La inflación anual de alimentos, según el Dane, continúa en desaceleración, ya que, a marzo, la variación positiva solo fue del 1,73 %.

Otro punto que destacó la directora del Dane fue la contribución por divisiones de gasto, puesto que esta fue liderada en el tercer mes del año en curso por los servicios de alojamiento, arriendos y servicios públicos. En total, la contribución de estos tres rubros a la inflación anual fue del 2,88 %.

En materia de ciudades, Valledupar sigue siendo el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 9,49 %, y la de menor variación fue Villavicencio con 5,17 %. Barranquilla es la quinta ciudad con mayor inflación del país para marzo con un indicador de 8,06 %.

Otro dato para destacar es que todas las capitales de la región Caribe estuvieron por encima del promedio de inflación nacional de marzo (7,36 %). Riohacha con 8,94 %; Montería (8,62 %); Sincelejo (8,58 %); Cartagena (8,05 %) y Santa Marta con 7,74 %, explicados en buena parte por los altos precios de los servicios públicos, particularmente el de energía.