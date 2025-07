Hay que ajustar tuercas. Junior volvió a dar muestras de exceso de confianza, se complicó, se enredó y terminó empatando 2-2 ante el Atlético Huila, de la Primera B, en el partido de ida de la serie de Copa Colombia, anoche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que contó con 11.839 personas.

Leer también: ¿Qué se podría comprar con el sueldo de Luis Díaz?

José Enamorado le dio la ventaja a los rojiblancos a los 7 minutos de juego y parecía todo dado para una victoria sin inconvenientes, pero Huila volteó el marcador con dianas del samario Sleyther Lora, a los 36 y 58. Teófilo Gutiérrez, que ingresó en el segundo período, rescató el empate.

La serie se resolverá el próximo miércoles en Neiva, desde las 7:30 p. m.

Junior comenzó activo, agresivo y ambicioso, buscando el arco rival para abrir el marcador. Con el mismo ritmo y las ganas que ha venido desplegando en la Liga.

Leer también: Eduardo Dávila confirma que Alexis García renunció a la dirección técnica del Unión Magdalena

Chará, Castrillón y, especialmente Enamorado empezaron a desequilibrar. El extremo barranquillero incursionaba constantemente por derecha y aunque a veces se excedía en la individual, generaba peligro y filtraba la defensa huilense.

Precisamente Enamorado anotó el primer gol después de una gran tocata rojiblanca que Castrillón y Navia rentabilizaron con una eficiente sociedad por la izquierda.

El lateral llegó hasta el fondo y le puso un pase-gol (no fue un centro) a Enamorado, que definió sin problemas con el arco a merced y con el guardameta superado por la asistencia de Navia.

El caucano fue el mejor jugador de Junior en la etapa inicial y en el segundo tiempo hasta que se lesionó. Sus piques por izquierda penetraron la resistencia opita en varias ocasiones, pero en el corazón del área Andrés Steven Rodríguez, Castrillón y Chará carecieron de oportunismo y olfato goleador para aprovechar las buenas proyecciones del zurdo.

Más que nunca se notó la ausencia de un recambio confiable para el paraguayo Guillermo Paiva. Al menos había aproximaciones.

Sin embargo, el equipo decayó en su rendimiento general. Se fue de siesta, se confió y permitió que Huila, que no metía miedo en el inicio del juego, igualara en una jugada en la que Peña salió de su posición y Lora aprovechó el espacio para definir con un remate que no encontró resistencia en Martínez.

La segunda parte, con el ingreso de Jhon Fredy Salazar por Enamorado y Cuenú por Monzón, que no tuvo un buen primer tiempo y concluyó amonestado, Junior procuró someter al visitante y derrotarlo, pero el partido se dificultó mucho más en una acción similar a la del primer tanto opita. Cuenú salió de su zona, Lora picó al vacío y resolvió con un potente remate que metió el balón de pica-barra.

Los dirigidos por Diego Corredor multiplicaron esfuerzos y se metieron con todo atrás a defenderse y a quemar tiempo, en medio del desespero de Junior, que lo bombardeó de centros venenosos que nadie atinó a aprovechar, sólo Teófilo Gutiérrez, que a diferencia de Rodríguez, apenas necesitó una oportunidad para introducir la pelota en el pórtico y concretar el empate.

Johnny Olivares /El Heraldo El cabezazo de Teófilo Gutiérrez para concretar el empate 2-2.

Lo que tanto le costó al delantero paisa, que incomprensiblemente salió quejándose y molesto por la sustitución, lo consiguió Teo, que luchó y trató de producir el tercer gol hasta que las fuerzas le dieron.

Chará y Castrillón llegaban tarde o no definían cómo debían las jugadas que Salazar fabricó permanentemente por la derecha.

Junior se vio demasiado apurado ante un equipo de la B y, al final al de cuentas, ni siquiera le pudo ganar. Preocupa que comience a repetirse la historia de temporadas anteriores en las que el equipo se mueve en medio de una inestabilidad que irrita a la afición y no le permite al equipo afianzarse en su juego y en las competencias. ¿Ya va a empezar la irregularidad de los jugadores?…

Esperemos que no. No se duerman. Esto apenas empieza y no se ha ganado nada.

Johnny Olivares /El Heraldo Tití Rodríguez no pudo encontrarse con el gol. No aprovechó varias posibilidades.

MINUTO A MINUTO

6. Pivoteo del ‘Tití’ y remate de Castrillón que pasa cerca del palo izquierdo del portero.

7. Gol de Junior. Tocata que empieza por derecha y se profundiza por izquierda con una rápida y vistosa combinación entre Castrillón y Navia. El lateral puso un pase-gol a Enamorado hacia el corazón del área y el extremo solo tuvo que tocarla con precisión para anotar.

Johnny Olivares /El Heraldo José Enamorado celebrando su anotación.

9. Ayala define sin contundencia una buena jugada que le quedó de frente al arco con la marca de Monzón.

29. Proyección y centro de Navia que el cancerbero Jeison Méndez rechaza antes de que un rojiblanco entre a rematar.

33. Otro centro de Navia que pone al ‘Tití’ de cara al gol, pero no logra cabecear a plenitud y el arquero salva en la raya.

36. Gol de Huila. Sleyther Lora aprovecha un pase al vacío, con Jermein Peña fuera de su posición, define con un remate sin potencia en el que Jefferson Martínez pudo haber hecho algo más.

40. Enamorado cae en el área y reclama penalti que el árbitro no consideró.

Johnny Olivares /El Heraldo Jhon Navia, que atacó bastante por la izquierda, desperdició esta clara oportunidad ante el portero.

45. Navia desperdicia una clara oportunidad de gol. Disparó a la humanidad del arquero, que hizo un buen achique.

47. Rodríguez no logra embocar una pelota que le quedó suelta en medio de la salida del arquero. Intento rematar de taquito y se enredó.

54. Castrillón manda a las nubes un buen centro rasante que mandó Salazar.

58. Gol del Huila. Pase al vacío que Lora toma perfilado. El delantero entra en el área y despacha un derechazo que deja sin chance a Martínez y sacude la red tras chocar en el travesaño y picar en la grama.

Jhonny Olivares Teófilo Gutiérrez festeja su tanto ante el Atlético Huila, en la Copa Colombia.

66. Gol de Junior. En medio del acoso ofensivo de Junior, Herrera manda un centro y Teófilo puso su testa para anotar el empate.

71. Lora supera en velocidad y potencia a Jermein, engancha e patea englobado, sin la suficiente dirección.

74. Salazar se escapa por derecha y pone un centro al que Castrillón llega muy tarde.

80. Chará rescata un pase imperfecto que le brinda Teo y remata sin pintaría ante la salida del arquero.

84. Tiro de Castrillón que pega en el poste diestro del golero. Didier anota en el rebote, pero la acción de gol es anulada por fuera de lugar.