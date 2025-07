Tiró la toalla. Alexis García prefirió dar un paso al costado que seguir dando la batalla como entrenador del Unión Magdalena en una causa que ya parece imposible: salvarlo del descenso.

La noticia, que empezó a correr extraoficialmente durante la mañana en varios medios y cuentas de redes sociales, fue plenamente confirmada por Eduardo Dávila Armenta, propietario del ‘Ciclón’, en diálogo con EL HERALDO.

“Sí, es cierto, Alexis García renunció”, respondió Dávila Armenta.

El compromiso entre Unión y La Equidad, que se disputará este viernes en Bogotá, a partir de las 6 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo, será dirigido por Gerardo Bedoya, quien venía desempeñándose como asistente de García.

No está claro si la responsabilidad de Bedoya es interina o permanente. “Estamos en eso, por lo pronto estará dirigiendo el partido en Bogotá contra Equidad”, anunció Dávila, que el lunes causó revuelo con unas declaraciones donde le decía a la hinchada azulgrana que “dejen de joder”, que el equipo es privado y él era su propietario, que tomaba decisiones bajo su criterio y que no tenía que darle explicaciones a nadie.

“Si quieren espectáculo vayan a Barranquilla a ver a Junior”, apuntó Dávila haciendo alusión a que el clásico rival de los ‘Bananeros’ sí tiene el músculo económico para armarse con figuras y complacer a sus aficionados.

Los malos resultados del cuadro samario y el oscuro panorama en la tabla de posiciones que define los dos conjuntos que se van a la Primera B, tenía una pesada presión sobre Alexis García, que no vio reacción de sus dirigidos ni el respaldo económico del dueño para reforzar de mejor forma la nómina.

El DT chocoano, que no logró propiciar un gran cambio futbolístico en el Unión Magdalena, había dicho el domingo pasado, tras la derrota 2-0 frente al Medellín y ante un periodista que se atrevió a solicitarle la renuncia, que tomó la decisión de dimitir después de la caída 4-1 ante Junior, pero que el grupo de jugadores lo hizo cambiar de opinión.

“Te soy sincero, me iba a ir después del partido de Barranquilla. Los jugadores me pidieron que por favor no lo hiciera porque era tomado más como un acto de cobardía dejar el equipo en un momento de estos. Yo sé en lo que me metí. El primer torneo no lo cuento, porque el primer torneo tiene muchas cosas que nada tienen que ver con el fútbol, que afectaron al equipo. En este llevamos tres partidos, no hemos podido ganar. La situación es muy difícil. Si la gente se fue triste, yo estoy igual o más triste que ellos porque yo soy el entrenador y el responsable. Intentamos todo. Un equipo como el de Medellín, primero había que someterlo, pero regalamos un gol a los cinco minutos. Ahí el entrenador no tenía absolutamente... yo no me voy a esconder ni voy a decir que no, pero son errores muy individuales. O sea, ¿cómo haces vos para meterla o para pasarla? Yo cuando jugaba la pasaba, no tenía ese problema. Pero no quiero culpar a un jugador”, respondió el DT ante la peculiar solicitud del comunicador.

Un periodista le pidió la renuncia a Alexis García, técnico del Unión Magdalena. pic.twitter.com/z4OGYE1NvI — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 28, 2025

“En realidad, cada cual da lo que tiene. Yo aquí di lo que tengo, ya di lo que tengo. La verdad, no me suena irrespeto lo tuyo, porque jamás me dejaré irrespetar, yo soy un tipo muy honesto. Pero cuando las circunstancias llegan, también hay que saberlas asumir. Uno sabe cuándo tiene que llegar y cuándo se tiene que ir, y cuándo no debe seguir y cuándo debe continuar. Entonces, eso es una decisión muy personal”, agregó García dejando en el ambiente que estaba dispuesto a dar un paso al costado. Y finalmente lo dio.