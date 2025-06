No va más. Se acabó la era de César Farías en Junior. Fuad Char Abdala, accionista del cuadro rojiblanco, le confirmó a EL HERALDO que el orientador venezolano no seguirá al mando del onceno currambero para el siguiente semestre.

La noticia se da luego de la penosa participación del equipo en los cuadrangulares semifinales de la Liga-I, en los que solo pudo hacer un punto de 18 posibles.

El directivo del ‘Tiburón’ le dijo a esta casa editorial que se manejan los nombres de dos candidatos, pero el uruguayo Alfredo Arias es el que tiene mayores posibilidades para asumir las riendas de la institución barranquillera.

“Puede ser Arias, pero todavía falta un asunto por resolver, estamos analizando unas situaciones”, expresó Fuad Char a EL HERALDO.

El exsenador aclaró que la cuestión que falta definir en torno a Arias no está relacionada con su desvinculación contractual del Deportivo Cali, equipo al cual dirigió en el primer semestre del año.

“Ya ese asunto con el Cali está resuelto, es otra cosa que estamos viendo”, agregó.

Descartó que el argentino Juan Cruz Real y el uruguayo Marcelo Méndez sean otras alternativas que maneja el club caribeño en caso de que no se concrete lo de Arias.

“No, ellos no. La idea que nosotros tenemos es traer un técnico que conozca ampliamente el fútbol colombiano, armarle un buen equipo y que supere lo sucedido en este primer semestre, cuando el equipo se cayó en los cuadrangulares”, comentó Char Abdala.

“Lo de Arias se podría resolver durante el día de hoy (viernes) o mañana (sábado) en las primeras horas”, añadió.

Farías tenía contrato con los rojiblancos hasta diciembre de este año, pero los pobres resultados en los cuadrangulares semifinales y la oposición del público ante su nombre, precipitaron su salida.

En la temporada regular, el equipo conducido por el venezolano consiguió 37 puntos, la segunda mejor campaña de la historia del club en un ‘todos contra todos’ desde que existen los torneos cortos.

Clasificó entre los ocho mejores sin sufrimientos y en la última fecha estuvo peleando el punto invisible al vencer 3-2 a Nacional, en Medellín.

Sin embargo, al entrar a la siguiente instancia, muchos jugadores descendieron en su nivel individual, se presentaron lesiones (Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Déiber Caicedo) y solo se pudo contar con el arquero estelar, Santiago Mele, en la primera fecha.

Farías no logró darle la vuelta al equipo ante estas ausencias y adversidades, y no se pudo hacer siquiera una campaña decente en cuadrangulares.

No fue un mal cuadrangular, fue el peor, solo comparable con el del segundo semestre de 2022, cuando también se hizo un solo punto (con Julio Comesaña, inicialmente, y Arturo Reyes, al final, como entrenadores). En 1992, en el cuadrangular final (no semifinal), no se sumó ni un punto (Comesaña también era el DT).

Farías y sus pupilos solo ganaron críticas para el equipo y sonrojos para la afición en este remate de campaña. Tampoco se logró el objetivo de avanzar en la Copa Sudamericana. No fue posible eliminar al América de Cali, a pesar de la ventaja de jugar en Barranquilla el partido único de la eliminatoria. El duelo culminó 2-2 en 90 minutos y se perdió en definición por tiros desde el punto penal.

Entre las cosas buenas que deja su paso por Junior se puede destacar la llegada de los paraguayos Javier Báez y Guillermo Paiva, así como el rodaje que le dio a dos jugadores de la cantera como Jhomier Guerrero y Jordan Barrera, dos de las buenas noticias en este semestre en el cual equipo terminó con las manos vacías.

Así mismo, la recuperación de Fabián Ángel, un activo del club que después de una grave lesión en Newell’s Old Boys (Argentina), donde estaba cedido a préstamo, no había alcanzado a retomar un buen ritmo de competencia.

Su retorno al ‘Tiburón’, después de otra cesión en el Deportivo Cali, le cayó bien y su juego mostró una mejor cara, más allá de que quedó retratado en alguna derrota por un error defensivo y por un par de malas definiciones en los recientes compromisos.