Los triunfos dan confianza. Es una frase de cajón en el fútbol, pero siempre será mejor corregir sobre victorias que en medio de la presión de empates y derrotas. Junior acumula tres festejos en sus últimos tres partidos y aunque su forma de juego, más que todo ante Llaneros FC y en buena parte del tiempo reglamentario contra Unión Magdalena, no fue la más agradable, sí alcanzó para conseguir puntos que lo tienen a solo dos del líder, América de Cali.

La posición en la tabla de la Liga I brinda paz al equipo y a su entorno, a pesar de los reparos a sus falencias futbolísticas en medio de la consecución buenos resultados. No obstante, César Farías, entrenador del equipo, ejerció la autocrítica y reconoció que el juego de sus dirigidos fue bastante discreto en la etapa inicial del clásico costeño.

“A pesar de haber ganado, estamos claros que no fue nuestro mejor partido”, admitió Farías. “No jugamos bien, no nos encontramos. Por la semana larga perdimos esa secuencia de fútbol que traíamos. No estuvimos tan atentos, no estuvimos en esa sintonía que nos viene caracterizando en los últimos juegos. Pero bueno, eso te obliga a otros aspectos. Felizmente tenemos profundidad en los cambios, también hubo la actitud correcta en el segundo tiempo”, agregó.

Aunque parecía que Junior ya había encontrado su onceno estelar después del buen segundo tiempo que se hizo en el empate 2-2 ante América de Cali, en la Copa Sudamericana, el primer período del duelo ante ‘Bananeros’ podría generar algunas modificaciones de cara al cotejo contra La Equidad, este lunes en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá (7:30 p. m.).

Seguramente volverán a la formación titular el arquero uruguayo Santiago Mele, quien estuvo concentrado con la selección Uruguay en los partidos de Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 y se perdió el duelo ante los samarios, y el defensa central paraguayo Javier Báez, que ya cumplió una fecha de sanción por la injusta expulsión que sufrió ante Llaneros FC.

Mele recuperará su lugar en reemplazo de Jefferson Martínez, de buena labor ante Unión, y Báez retornará a su puesto en reemplazo de Howell Mena. Daniel ‘el Cachaco’ Rivera se mantendría en la zaga.

Los laterales volverían a ser Jhomier Guerrero, por la derecha, y Edwin Herrera, por la izquierda. En el mediocampo no se descarta que Fabián Ángel, que entró enchufado frente al ‘Ciclón’ pueda estar desde el pitazo inicial. Y no necesariamente junto a Didier Moreno.

Yimmi Chará podría seguir actuando en primera línea y su acompañante sería Ángel o Didier. Arriba, ‘Cariaco’ González y Teófilo Gutiérrez, fundamentales para cambiarle la cara al equipo en el triunfo 2-1 ante Unión Magdalena, serían titulares por encima del paraguayo Guillermo Paiva y Carlos Bacca, respectivamente.

Farías, por lo general, no convoca a los cuatro extranjeros, solo tres, que es el máximo que se permiten en cancha al mismo tiempo. Si lleva a Paiva al banco, estaría condicionado a tener que sacar a ‘Cariaco’ cuando lo piense meter, algo que es muy factible porque desarrollan funciones parecidas. La otra posibilidad, menos viable, es que saque a Mele o Báez si quiere contar con ‘Cariaco’ y Paiva al mismo tiempo.

Bryan Castrillón y José Enamorado repetirían como extremos, pero existe la opción de que Farías excluya a alguno de ellos dos para incluir a Bacca o a Déiber Caicedo. En caso de que el goleador porteño se sostenga en el once inicialista, ‘Cariaco’ jugaría como extremo y no como mediapunta.

