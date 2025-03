Luego de no poder competir en el Mundial de Atletismo bajo techo por falta de gestión y respaldo en la Federación Colombiana de este deporte, el velocista Néiker Abello rompió el silencio.

En conversación con EL HERALDO, el atleta expresó su decepción, analizó lo que pudo ser su actuación y reveló sus próximos objetivos en la temporada.

Leer también: “Tener a Messi viéndome me dio mucha alegría, y también un poco de presión”: Djokovic

Después de todo lo que pasó con la no participación en el Mundial, ¿qué sensación le queda?

Después de todo, me dio mucha impotencia. Con un registro de 6.56 (su marca) clasificaba sí o sí a la final, y yo sentía que podía mejorar esa marca porque me encontraba muy bien. El torneo tenía tres carreras, y en cada una iba a agarrar más confianza. Cuando vi los resultados de las finales, me dio tristeza no haber recibido el apoyo de la Federación. Las vueltas debieron hacerse a tiempo. El mismo día que se terminó la competencia sentí ese vacío, pero ya estoy más tranquilo, enfocado en lo que viene.

¿Crees que pudo haber estado en el podio en ese Mundial?

Sí señor, desde el principio lo sentía. Pensaba que podíamos hacer la mejor representación de Colombia en un Mundial Indoor. Las marcas en la final (de la prueba de 60 metros) fueron 6.49, 6.50, 6.54… y mi mejor tiempo era 6.56. Con la confianza que llevaba, yo iba a correr mínimo un 6.53. Me sentía muy fuerte física y mentalmente, así que por lo menos con el bronce teníamos que haber vuelto.

¿Qué viene ahora para ti en el calendario?

Primero, estar sano y comenzar bien en el Campeonato de Velocidad y Salto en Bogotá, el 5 y 6 de abril. Luego, enfocarnos en el Centroamericano de Mayores en Mar del Plata, Argentina. Después, viene el Mundial de Relevos en China, y de ahí esperamos competir en unos mítines europeos. Todo eso es preparación para el Campeonato Nacional de Mayores a finales de agosto, donde buscaré la marca mínima para el Mundial Outdoor en Tokio. Y cerrar el año con los Juegos Bolivarianos.

Leer también: Acusan a Haaland de agredir a la mascota del Manchester City en la cabeza

¿Alguien de la Federación le dio alguna explicación o presentó una disculpa por lo sucedido?

Yo, sinceramente, esperaba una disculpa. Pero ellos, en vez de eso, nos echaron la culpa a nosotros. Dijeron que no hicimos las vueltas a tiempo. Luego el embajador de China afirmó que eso se podía resolver rápido por ser deportistas. Incluso se podía entregar el visado el mismo día. Pero la Federación sacó un comunicado diciendo que no fuimos porque no clasificamos, que no era un tema de visado. Cambiaron la historia. Dicen que no era importante el Mundial Indoor, que no era por ranking. Pero cuando fueron los Olímpicos o el Mundial de Budapest, ahí sí el ranking fue importante para ellos. Es contradictorio. Nosotros estábamos muy bien ubicados. Para que me sacaran a mí del ranking, 31 atletas tenían que correr más rápido que mi 6.56. A Marleth Ospino la tenían que superar 16. Era difícil que eso pasara.

¿Cómo tomó todo esto Marlet Ospino?

Ella estuvo tranquila. Obviamente con rabia, porque veníamos viendo que todo era mamadera de gallo: que ya resuelvo, que ya hago esto, que ya hago lo otro. Y ella me decía: ‘Esto al final va a terminar en que no vamos a ir’. Yo me estaba mentalizando, pero insistía, insistía, insistía… y cuando me dijeron a última hora que no íbamos, fue un golpe duro. Por eso ella estaba más tranquila que yo.

¿Usted tuvo la esperanza de ir al Mundial hasta el final?

Sí, claro. Uno hasta el último momento guarda esperanza, porque uno ve que sí es posible, que hay cómo, que hay maneras. Y más cuando uno siente que está preparado, que está para grandes cosas. Eso es lo que más duele. No es perder una competencia, es no haber podido competir.

Leer también: Nuevo parte médico sobre Oswaldo Balanta en Argentina: familiares llegaron a acompañarlo

No fue a China, pero compitió en el Campeonato Nacional Interclubes 2025, en Bogotá, donde conquistó la medalla de oro en la prueba de 200 metros. El segundo fue otro atleta de Atlántico, Enoc Marun, que viene pisando fuerte también…

Sí, claro, ya ha mejorado las marcas, viene bien, justamente en el Interclubes él y yo quedamos unidos en la prueba de 200, yo hice 20.67, él hizo 20.70, es un atleta a seguir, obviamente. La idea es que él también se meta en la pelea para ser de los mejores de Colombia en 200 metros planos.