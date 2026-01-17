Atlético Nacional se prepara para sumar una nueva pieza a su ataque. El club antioqueño se encuentra muy cerca de concretar la llegada del delantero venezolano Eduard Bello, quien se convertiría en refuerzo del equipo dirigido por Diego Arias para la próxima temporada.

Luego de cerrar su etapa en el fútbol chileno y quedar libre tras su paso por Universidad Católica, el atacante continuará su carrera en Colombia, donde vestirá la camiseta verdolaga tras varios años de experiencia internacional.

¿Quién es Eduard Bello?

Bello inició su carrera profesional en Yaracuyanos y posteriormente pasó por Caracas FC antes de dar el salto al exterior en 2018. Su llegada a Deportes Antofagasta marcó un punto alto en su carrera, club en el que disputó 110 partidos y convirtió 32 goles, convirtiéndose en una de las figuras del equipo.

En 2021 emigró al fútbol mexicano para jugar con Mazatlán, y posteriormente fue fichado por Barcelona SC de Ecuador en 2024. Allí disputó 15 encuentros y anotó dos goles, antes de ser cedido a préstamo a Universidad Católica de Chile.

Con el conjunto chileno tuvo un primer semestre irregular, pero en la segunda mitad del año logró consolidarse como una de las figuras del equipo dirigido por Daniel Garnero, participando en 31 partidos y marcando siete goles.

Uno de sus momentos más recordados fue su anotación en la inauguración del moderno Claro Arena, nuevo estadio de Universidad Católica.

Eduard Bello se caracteriza por ser un futbolista rápido, encarador y dinámico, capaz de jugar por las bandas y generar constante peligro en el área rival. Su perfil encaja en el esquema ofensivo que busca implementar Atlético Nacional para la temporada 2026.

Además de su rendimiento deportivo, el delantero también protagonizó un recordado momento fuera de las canchas cuando, tras marcar un gol con Antofagasta frente a Everton, celebró pidiéndole matrimonio a su actual esposa, Gabriela Brito.

Tras finalizar su vínculo con Universidad Católica, el atacante no renovó contrato y ahora espera iniciar una nueva etapa en el fútbol colombiano.