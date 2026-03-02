El Deportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentaron el domingo 1 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, por la fecha 9 de la Liga Betplay. ‘Los pijaos’ se impusieron por la mínima diferencia (1-0) sobre el club ‘verdolaga’, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla de posiciones.

El artífice del gol que le dio la victoria al Deportes Tolima fue el centrocampista Juan Pablo Torres, quien convirtió un penalti en el minuto 52.

#MomentoPIJAO Tatay encendió la HOGUERA con su grito de GOL⚽️



| Deportes Tolima 1-0 Nacional | pic.twitter.com/zanQRQqT0n — Club Deportes Tolima (@cdtolima) March 2, 2026

Sin embargo, antes de la anotación sucedieron dos eventos que marcaron el rumbo del partido. Ambos equipos perdieron a un jugador por expulsión.

Primero salió el extremo venezolano Eduard Bello, en el minuto 28, tras lastimar un tobillo de Juan Mera en una situación de balón dividido. Por esta falta, el árbitro central -Luis Delgado- le mostró la tarjeta amarilla, pero el VAR le hizo un llamado por la gravedad de la infracción.

Tras revisar detenidamente la jugada, el juez central decidió cambiar la tarjeta amarilla por la roja, sancionando con expulsión a Eduard Bello en su primer partido como titular con Atlético Nacional.

TOL 🆚 NAL |⏱️| 28' | 0-0 | Luego de una revisión al VAR, el central cambia la tarjeta amarilla por roja 🟥#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 2, 2026

El extremo salió del campo de juego visiblemente afectado por la sanción, que significó dejar a su equipo con un jugador menos desde el primer tiempo del encuentro.

Lo que pocos se imaginaban era que las condiciones del juego iban a igualarse a los pocos minutos. Jan Carlos Angulo Rosales, defensa del Deportes Tolima, también fue sacado del compromiso mediante tarjeta roja, en el minuto 45+1.

Así, ambos clubes arrancaron el segundo tiempo del partido con 10 hombres y con el marcador en 0-0, es decir, sin ventajas.

Eduard Bello se pronunció en redes sociales sobre su expulsión, presentando disculpas a la hinchada del Nacional por haber dejado en desventaja a su equipo en medio del partido por una falta suya.

Prometió que se asegurará de que dicho escenario no se vuelva a presentar por culpa suya.

“Quiero pedir disculpas públicamente a toda la gente por dejar al equipo con un jugador menos, toca asumirlo con responsabilidad y mucha humildad. Seguiré trabajando para que no vuelva a pasar”, escribió Eduard Bello en las ‘historias’ de su cuenta de Instagram.