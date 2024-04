“Nosotros no hemos dado ningún nombre, pero sí recibimos unas denuncias”

Diversos medios han revelado que el equipo apartó a ocho futbolistas del plantel principal por estar, supuestamente, involucrados en temas de apuestas deportivas en el país.

EL HERALDO se comunicó con el presidente del onceno samario, Alberto Garzón, quien explicó cómo está el tema con esta situación y dejó en claro que ellos, como institución, no han revelado el nombre de ningún futbolista.

“Nosotros no hemos mencionado ningún nombre propio frente al tema de las apuestas. Nosotros no tenemos ningún material probatorio para decir que un jugador de nuestro plantel profesional está involucrado directamente en el tema de las apuestas. No tenemos ninguna información de eso. Yo no puedo darle a alguien una responsabilidad si no tengo, al menos, una prueba sumaria de que la persona está con esta conducta inapropiada, de una falta disciplinaria o de un delito. Nosotros, como tal, el Unión Magdalena S.A., no ha revelado nombre, no ha señalado directamente a ningún jugador. Respeta el principio de la buena fe, respeta el principio del debido proceso y respeta el principio de la presunción de inocencia”, manifestó el directivo.

“Nosotros, como Unión Magdalena S.A., recibimos unas denuncias, recibimos unas declaraciones que contienen unos indicios que nos parecen gravísimos y no podemos poner estas denuncias y meterlas en la gaveta. Yo, como presidente de la institución, le di traslado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y le di traslado a la rectora del Fútbol Colombiano, que es la Dimayor, para que a través de la comisión de disciplina se pronuncie frente al tema. Nosotros nos acogemos a los resultados de las investigaciones. Ahora bien, que el cuerpo técnico, el director, su asistente, su preparador físico hayan tomado una decisión de no tener en cuenta a los jugadores, eso es una situación que a nosotros no nos compete, porque el cuerpo técnico es el que escoge con quién viaja y con quién no viaja, con quién juega y con quién no juega. Los medios han dicho que fuentes de la Fiscalía reveló los nombres. Yo fui a hablar con el director de la sección de la Fiscalía y le dije, director, ‘esto es lo que está saliendo y están diciendo que ustedes están manifestando que esto sobre algunos jugadores’. Eso es mentira. La Fiscalía no revela nombres, pero nosotros tenemos una investigación penal que tiene reserva”, complementó.