Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista con el Al-Nassr tras anotar su gol número 961 como profesional, quedando a solo 39 tantos de alcanzar la mítica cifra de los 1.000 goles oficiales.

El tanto de CR7 se produjo en el compromiso frente al Al-Kholood, por una nueva jornada de la Saudi Pro League, encuentro en el que el equipo de Riad se impuso con claridad por 0-3.

A sus 40 años, el atacante demuestra que sigue siendo una pieza clave para su equipo. Su capacidad física, mentalidad competitiva y disciplina le han permitido mantenerse en la élite, incluso en una etapa avanzada de su carrera.

⚽ CRISTIANO RONALDO SIGUE HACIENDO HISTORIA



🇵🇹 Marcó su gol 961 hoy vs Al-Kholood. Cada vez más cerca de los 1000 GOLES OFICIALES 👏pic.twitter.com/BIHlhbw4x7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 30, 2026

Con esta anotación, Ronaldo igualó al colombiano Julián Quiñones en la tabla de goleadores del torneo saudí, ambos con 17 tantos. El liderato lo ocupa actualmente Ivan Toney, con 18 goles, lo que mantiene viva la lucha por el título de máximo artillero.

Desde su llegada al Al-Nassr, Cristiano no solo ha sumado goles, sino que también ha elevado el nivel competitivo de la liga. Su presencia ha atraído mayor atención internacional, nuevos patrocinadores y un aumento significativo en la audiencia del campeonato.

Además, ha impulsado el rendimiento de sus compañeros y ha convertido cada partido en un evento seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

El gran objetivo de Ronaldo ahora es alcanzar los 1.000 goles oficiales, una marca sin precedentes en el fútbol moderno. Con 961 anotaciones en su historial, el portugués se mantiene firme en su persecución de un récord que parecía inalcanzable hace algunos años.