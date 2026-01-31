Los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein siguen arrojando nombres de famosos del espectáculo, empresas y deportes, y figuras públicas como el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

De las 3 millones de páginas publicadas el viernes sale a relucir el nombre de Lutnick, que según esos documentos, planificaba en 2012 junto a su esposa visitar la isla del millonario, pero no se desprende si esa visita se materializó.

Sin embargo, el funcionario ha dicho que no mantuvo más contacto con Epstein desde 2005, cuando el matrimonio fue invitado a tomar un café en la casa de Epstein, que vivía justo a su lado.

En los vínculos con Epstein también figura el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, con quien intercambió numerosos mensajes, en su mayoría en 2013, relacionados con mujeres, destacan los medios. El nombre de Tisch aparece al menos 440 veces entre los documentos.

Tisch, de 76 años, es presidente, copropietario y vicepresidente de los Gigantes y ha producido docenas de películas de Hollywood, incluidas ‘Forrest Gump’ y ‘Risky Business’.

Tras la publicación de los documentos, que incluyen fotos, Tisch señaló sostuvo “una breve relación” con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y hablaron además de cine, filantropía e inversiones.

Otra figura de los deportes es Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quien intercambió mensajes, hace al menos 20 años, con Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y que cumple 20 años de prisión por su participación junto al millonario en un plan para explotar y abusar sexualmente de varias menores.

También figura un correo del 2003 en el que Wasserman, casado, le dice Maxwell que desea verla con un traje de cuero ceñido a su cuerpo y se ofrece a darle un masaje y ambos confiesan que se extrañan.

En un correo, Maxwell dice a Wasserman sobre un “traje de vuelo ajustado de cuero” que usó recientemente y que pensaba en él en momentos inapropiados.

El ahora presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles le asegura a la ahora convicta que piensa en ella “todo el tiempo.. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?”.

Otro que reaparece en los documentos es Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, que ya fue centro de un escándalo cuando una de las víctimas de Epstein aseguró que el entonces príncipe sostuvo relaciones con ella cuando tenía 17 años, tras lo cual el demandó y llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el litigio en un tribunal de Nueva York.

En uno de los correos Mountbatten-Windsor, que a raíz del escándalo fue despojado de sus títulos de nobleza y tuvo que abandonar el palacio en que vivía, invita a almorzar a Epstein en el Palacio de Buckingham pero no se desprende si tuvo lugar ese encuentro.

Los miles de documentos revelados el viernes incluye una lista de al menos 12 denuncias contra el presidente Donald Trump -que ya había sido vinculado con Epstein- que le acusan de abuso sexual contra menores junto al millonario y a Maxwell, recopilada por el FBI el año pasado y que no aportan pruebas que las corroboren.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederastia.