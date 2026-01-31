Este sábado 31 de enero el Inter Miami y Atlético Nacional se verán las caras en el estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Pero además del juego lo que llama la atención a los medios y la afición es la presencia de Lionel Messi con el Inter de Miami.

El brutal recibimiento para Lionel Messi en Colombia. El GOAT llegó con el Inter Miami para jugar un partido de preparación ante el Atlético Nacional. La afición de Medellín se le entregó al mejor jugador de todos los tiempos. LO QUE GENERA LA CABRA. pic.twitter.com/aXXTCt31yY — Invictos (@InvictosSomos) January 31, 2026

Esta noticia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano. El astro argentino ya llegó a la capital antioqueña para disputar un partido amistoso.

Se conoció que el jugador pidió una logística cuidadosamente diseñada por el club estadounidense, con el objetivo de garantizar el bienestar físico y mental de sus principales figuras.

¡LIONEL MESSI 🇦🇷 YA ESTÁ EN MEDELLÍN 🇨🇴!



Primeras imágenes del astro argentino en nuestro país 👏, donde jugará con Inter Miami 🇺🇸 frente a Atlético Nacional 🟢, en el estadio Atanasio Girardot 🏟️, este sábado 31 de enero



¿Cuántos goles cree que anotará? ⚽️



📹 @Colleenjaimes1 pic.twitter.com/wqdCAAgHhn — Gol Caracol (@GolCaracol) January 31, 2026

Desde el momento en que se confirmó el compromiso, el Inter de Miami activó un protocolo especial para su desplazamiento y estadía en Colombia. El cuerpo técnico y los directivos priorizaron aspectos relacionados con el descanso, la recuperación muscular y la adaptación al clima de la ciudad.

Uno de los puntos clave es el alojamiento. El equipo se hospedará en un exclusivo hotel del sector de El Poblado, donde Messi contará con un espacio privado que le permitirá mantenerse alejado del ruido y las distracciones propias de un evento masivo.

¡Ya está aquí! ✈️💙⚽ Esta noche recibimos en nuestro aeropuerto a Messi, una de las máximas figuras del fútbol mundial.



Medellín y la región se llenan de emoción para vivir un encuentro que trasciende la cancha y conecta pasiones. A él y al @InterMiamiCF, ¡bienvenidos! 🥳… pic.twitter.com/pj5BGhLwlx — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) January 31, 2026

Dentro de las solicitudes realizadas por el club, se destaca la instalación de equipos especializados para la recuperación deportiva. Entre ellos, sistemas de oxigenación y cámaras terapéuticas que ayudan a reducir la fatiga tras los viajes largos y los entrenamientos intensos.

Estas herramientas resultan fundamentales para facilitar la adaptación a la altura de Medellín, que puede representar un reto para futbolistas acostumbrados a competir a nivel del mar.

Otro aspecto que fue tenido en cuenta es el manejo de la temperatura en las habitaciones. El Inter solicitó mantener un ambiente estable que favorezca el descanso y evite cambios bruscos que puedan afectar el rendimiento físico.

Se terminó el torneo con record de puntos.



EFECTO MESSI🇦🇷🧉🐐. pic.twitter.com/jKhYlAELgz — Mes1sm0 (@GoatLeoMess1_0) October 20, 2024

Además, se establecieron horarios específicos para entrenamientos, alimentación y recuperación, con el fin de conservar la rutina habitual del equipo durante su estancia en Colombia.

¿Hora y por dónde ver el partido de Inter de Miami y Atlético Nacional?

Será transmitido por Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play este sábado 31 de enero desde las 5 de la tarde.