Los camiones que transportan carga entre Ecuador y Colombia se acumulaban este sábado en la frontera entre ambos países, en filas de hasta 600 metros, a menos de un día de que entren en vigor los aranceles de la guerra comercial en la que se han enzarzado por iniciativa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Jairo Ricaurte, uno transportista de una empresa de equipos satelitales, dijo a EFE que en la zona hay vehículos que están desde el jueves y “el paso está muy lento” en el puente internacional de Rumichaca, el único paso fronterizo legal actualmente habilitado para transitar de forma terrestre entre ambos países.

El camionero señaló que muchas bodegas están llenas en Ecuador, que no tienen dónde descargar, ni gente que lo haga, y pidió diálogo entre los gobiernos, pues “la gente, el conductor, las empresas grandes son las que están perdiendo muchos millones de dólares en el cruce de frontera”.

De su lado, el empresario René Verdugo, aseveró que se calculan por millones de dólares las pérdidas si finalmente entran en vigor las tasas anunciadas.

Tras aseverar que más de 1.800 familias viven del intercambio comercial de Colombia con Ecuador, y alertar sobre los peligros del aumento del contrabando, anotó que por “necesidad estratégica” de los productores ecuatorianos, se seguirán comercializando algunos artículos, pero otros posiblemente ya no serán competitivos.

Combate al crimen

Todo comenzó el pasado 21 de enero cuando Noboa anunció que Ecuador anunció sin previo aviso que impondría desde el 1 de febrero una “tasa de seguridad” del 30 % a los productos importados de Colombia, ante la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.

Noboa avanzó que la medida se mantendría “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, por donde ingresa a Ecuador la mayor parte de la cocaína que luego las mafias del narcotráfico se encargan enviar por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una ola de violencia en el país andino.

En respuesta, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de más de 50 productos que lleguen desde Ecuador.

También suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, algo que ha sido clave para mitigar las distintas crisis energéticas que han llevado en los últimos años a distintos periodos de racionamientos de electricidad entre la población ecuatoriana.

Eso fue respondido por Quito con un incremento de la tasa de transporte del crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por los oleoductos que opera la estatal ecuatoriana Petroecuador, de 3 a 30 dólares por barril.

Balanza comercial

De acuerdo a la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), en 2024, el comercio no petrolero entre Colombia y Ecuador dejó un saldo desfavorable de 919 millones de dólares, con exportaciones por 838 millones e importaciones por 1.756 millones de dólares.

Los principales productos de exportación de Ecuador a Colombia son tableros de madera, grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, y preparaciones alimenticias; entre los cinco principales productos se concentra el 51% de las exportaciones no petroleras.

Mientras, Colombia exporta a Ecuador principalmente cosméticos, plástico y sus manufacturas, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos, y otros productos químicos.

Entre los productos sujetos al arancel que Colombia prevé cobrar a los ecuatorianos se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros.