Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron un cruce en redes sociales. El mandatario nacional señaló públicamente al exministro de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su Gobierno.

Reyes reaccionó y publicó en su cuenta de X una captura de pantalla de un chat entre los dos: “Un economista debe decir siempre la verdad”, le responde Reyes a Petro, pidiéndole que deje de difundir falsedades sobre su gestión.

En la misma publicación da a entender que fue Petro quien ordenó que se continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir, en medio del conflicto en Gaza.

En la imagen difundida por Reyes, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación y no a los contratos vigentes firmados antes del 30 de abril.

“Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”, se lee en lo que sería la respuesta de Petro.

Presidente: un economista debe en efecto decir siempre la verdad. Por favor deje de difundir falsedades acerca de mi gestión, y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel. https://t.co/ZJYFOB0Kwl pic.twitter.com/jP2ptSXM7o — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) January 31, 2026

Con esto, el mandatario nacional dio el aval para que la restricción del decreto no tuviera efectos sino después de que entrara en vigencia.

No es la primera vez que Luis Carlos Reyes, quien ahora es candidato presidencial, contradice al presidente Petro en relación a decisiones tomadas durante su gestión en la DIAN.