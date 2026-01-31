El argentino Enzo Fernández culminó en el tiempo añadido la remontada del Chelsea, que se fue al descanso perdiendo 0-2, ante el West Ham, y sumó su tercera victoria consecutiva (3-2) en la Premier League que le coloca en la cuarta plaza de forma provisional.

Los visitantes se adelantaron por medio de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville, pero los tantos de Joao Pedro, Marc Cucurella y Enzo, todos en la segunda parte, dieron la vuelta al marcador en un encuentro que acabó con una gran tangana que provocó la expulsión de Jean-Clair Todibo y varias amarillas.

Liam Rosenior, técnico del Chelsea, que sigue invicto en los tres partidos que ha dirigido en el torneo doméstico, hizo rotaciones y dejó en el banquillo a Cucurella, Joao Pedro y Pedro Neto, que participaron en la victoria entre semana en Liga de Campeones que aseguró el pase directo a octavos y que iban a ser decisivos en el encuentro.

Los visitantes salieron a por todas y ya desde el primer momento avisaron de sus intenciones cuando Taty Castellanos hizo intervenir a Robert Sánchez en el primer minuto del encuentro.

El conjunto de Nuno Espírito Santo siguió dominando el duelo y en el minuto 7 inauguró el marcador por medio de Bowen.

El inglés, que ya marcó en la pasada jornada, envió un centro que se envenenó sin tocar en ningún jugador y sorprendió a un Robert Sánchez que pudo hacer más.

Los visitantes siguieron con la buena dinámica y rozaron el segundo con un nuevo disparo de Castellanos que fue respondido por una buena parada del guardameta español.

Los ‘blues’ no levantaron cabeza y vieron cómo en el minuto 26 Jamie Gittens se tuvo que marchar del campo por problemas físicos.

El Chelsea siguió incómodo y sin poder generar acciones de peligro, aspecto que los ‘hammers’, muy bien plantados en el terreno de juego, iban a aprovechar antes del descanso.

Summerville aumentó la ventaja después de una gran jugada por la banda derecha y un centro de Aaron Wam-Bissaka, que aprovechó el extremo para fusilar la red y marcar por tercera jornada consecutiva.

En la segunda parte, Rosenior buscó cambiar el rumbo del duelo al dar a entrada a Marc Cucurella, Joao Pedro y Wesley Fofana, que iban a ser determinantes.

Antes, el West Ham pudo anotar el tercero hasta en dos ocasiones por medio de Bowen y Mateus Fernandes, pero se encontraron con Sánchez, que realizó dos paradas de mérito.

A partir de ese momento, el partido cambió y el Chelsea comenzó a tener mucha más presencia en ataque y Liam Delap tuvo la primera ocasión de gol tras un centro de Cucurella, antes de que Joao Pedro recortara distancias.

El brasileño remató de cabeza un centro preciso de Fofana desde la banda derecha para batir a Alphonse Areola y meter de lleno a su equipo en el partido.

Los ‘blues’ siguieron presionando y Moisés Caicedo tuvo el tanto del empate con un disparo desde fuera del área, que Areola repelió con una gran estirada.

El West Ham resistía las internadas de los locales y despejaba los centros que buscaban tanto a Joao Pedro como a Liam Delap.

En uno de esos envíos, y tras un remate de Liam Delap que Max Kilman despejó al larguero, Cucurella aprovechó el rechace para igualar el marcador a falta de 20 minutos.

El Chelsea mantuvo el acoso y derribo y siguió decidido a conseguir los tres puntos, aunque no lograba tener acciones claras de gol.

El West Ham, se replegó intentando salir a la contra y a cinco minutos del final rozó la victoria cuando Jean-Clair Todibo, con todo a favor, mandó el balón a un poste desde el área pequeña.

Este error le condenó, ya que en el tiempo añadido, después de un pase al punto de penalti de Joao Pedro, Enzo Fernández definió a la perfección para culminar la remontada.

Antes del pitido final, se produjo una tremenda tangana en la que se vieron involucrados varios jugadores de ambos equipos, entre ellos Adama Traoré, que hizo su debut con los ‘hammers’, y que desencadenó tres tarjetas amarillas y la expulsión de Todibo.

Con esta victoria, el Chelsea se coloca en la cuarta plaza de manera provisional, mientras que el West Ham se mantiene en descenso.