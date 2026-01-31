Otro gol de Lucho’. Luis Díaz volvió a aparecer con el Bayern Múnich este sábado 31 de enero marcando uno de los goles de su equipo ante el Hamburgo, en partido correspondiente a la 20 de la Bundesliga de Alemania.

Luchito, quien empezó el encuentro en el banco, entró en la segunda parte en sustitución de Lennart Karl, y no demoró más de 45 segundos en tomar protagonismo.

Luego de una gran jugada colectiva del cuadro bávaro, Michael Olise le dio un pase entre líneas al colombiano, quien apareció en el centro del área, recibió, se volteó y disparó para vencer al arquero rival.

El gol de Díaz fue el 2-1 de ventaja para el Bayern. Es el noveno tanto para el guajiro en lo que va de temporada en la liga alemana.

¡LUCHO QUERIDO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡JUGADÓN DEL BAYERN MUNICH PARA DÁRSELO VUELTA AL HAMBURGO DE LA MANO DE LUIS DÍAZ!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cA4ld6MrqK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026

