En días pasados, iba camino a mi oficina con un pesar matutino y me quedé admirado observando los tapetes multicolores que se extienden por las terrazas, andenes, calles y parques barranquilleros que nos sumergen en una experiencia única y maravillosa, con aroma primaveral, por cuenta de los innumerables árboles de roble que diseminan sus flores de intensas tonalidades moradas y rosadas. Ese discurrir por la vegetación polícroma y sus expresivas fragancias cambiaron positivamente mi estado de ánimo. La portentosa naturaleza nos regala este bello espectáculo justo antes de que se intensifique la sequía, como un anticipado y hermoso paliativo a la ardiente temperatura caribeña.

Esta florescencia se acopla perfectamente con el momento que vive nuestra querida ciudad que ha florecido en su avance urbano, en la construcción y dotación de escuelas y centros de salud, en el crecimiento económico y el desarrollo cultural, elogiado dentro y fuera del país y ratificado por sus indicadores. Entre estos importantes avances quiero resaltar la educación y la cultura, cuyos logros son innegables. En cuanto al sector educativo, liderado por la académica Paola Amar, hay cifras sobresalientes como la inversión de más de $1,14 billones en el sistema educativo, permitiendo que 128.000 estudiantes cuenten con alimentación escolar y 9300 con transporte. Igualmente, más de 153.000 se benefician de programas de bilingüismo y 8000 en programas de aprendizaje digital. Este año, 195.548 estudiantes ya están recibiendo clases en las instituciones educativas distritales.

En cuanto a cultura, a cargo del líder social Juan Carlos Ospino, los alcances también son ostensibles, con el proceso de recuperación de patrimonios como el Teatro Amira de la Rosa y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, y de sectores emblemáticos en El Prado, Barrio Abajo, Las Flores, etc.; más de 1.800 eventos de Carnaval; un sistema de formación cultural con 142 Casas de Cultura y la Escuela Distrital de Formación Artística, impactando a más de 49.000 niños y jóvenes.

También se destacan la recuperación de 60.993 metros cuadrados de zonas verdes, 8,5 kilómetros de vías pavimentadas y 13.000 metros cuadrados de espacio público.

Así mismo, el Índice de Desempeño Fiscal 2024- 2025 del Distrito es de 75,5 puntos, por su positiva gestión financiera.

Barranquilla es reconocida como ciudad modelo e importante referente de gestión público-privada en el país. Para que este desarrollo continúe debemos mantener nuestro compromiso por la ciudad; si todos le aportamos y la cuidamos, más florecerá.

