La decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la Copa África 2025, en la que se había impuesto a Marruecos, por abandonar el campo durante unos minutos tras la señalización de un penalti, no tiene precedentes similares en el mundo del deporte.

Sín embargo, sí hay numerosos casos en los que deportistas fueron desposeídos de sus títulos, casi siempre por dopaje, como sucedió con los atletas Ben Johnson y Marion Jones o el ciclista Lance Armstrong, o en los que clubes fueron sancionados con la pérdida de partidos o incluso con el descenso de categoría por diferentes circunstancias, como el Juventus en 2006 por el amaño de partidos.

El precedente más directo en cuanto a la retirada del campo de un equipo en protesta por la sanción de un penalti se produjo en febrero de 2025, en un partido de la liga turca, cuando los jugadores del Adana Demirspor abandonaron el césped por un penalti a favor del Galatasary, que fue transformado por el español Álvaro Morata en el minuto 11 del encuentro.

El Adana Demirspor fue sancionado con la derrota del partido por 3-0 y con una penalización de tres puntos, y su presidente, Bedirhan Burak, dejó el cargo al día siguiente del partido.

El descenso del Juventus

En julio de 2006, la Corte de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió el descenso de Juventus, Fiorentina y Lazio a la Serie B por manipular el sistema arbitral durante años para obtener ventaja.

La sentencia incluyó la retirada a la Juventus de los títulos de Liga de 2004-05 y 2005-06, su exclusión de las competiciones europeas y sanciones a varios ejecutivos, entre ellos su director general, Luciano Moggi, que fue inhabilitado de por vida.

Tras recurrir la sentencia, Florentina y Lazio lograron mantenerse en la Seria A del fútbol italiano, pero fueron penalizados con puntos para la siguiente temporada y excluidos de las competiciones europeas.

También fue sancionado el Milán, que comenzó la siguiente temporada con menos puntos, pero tras recurrir pudo participar en la Liga de Campeones.

Partidos perdidos en los despachos

Aunque no hay precedentes de que un título de la entidad de la Copa África sea retirado a una selección o un club, sí hay múltiples casos en los que un equipo ha perdido el partido por alineación indebida o por algún otro factor.

En 2015, durante la fase de clasificación de la Copa África, Cabo Verde fue eliminada tras ganar en el campo a Túnez, por la alineación indebida de un jugador. Sin embargo, la CAF finalmente revocó la sanción y Cabo verde se clasificó.

En diciembre de 2015, el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida del ruso Denis Cheryshev en el partido de ida de los dieciseisavos de final ante el Cádiz, en el que el equipo blanco se impuso por 1-3. El jugador tenía pendiente un partido de suspensión de la anterior campaña, por lo que no podía jugar.

Un año antes, en julio de 2014, el Legia Varsovia polaco fue eliminado de la previa de la UEFA Champions League pese a ganar por 6-1 al Celtic, también debido a una alineación indebida, por lo que el equipo escocés logró la clasificación.

En octubre de 2016, durante un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Serbia y Albania jugado en Belgrado, un dron manejado por control remoto sobrevoló el terreno de juego con una bandera de la Gran Albania, lo que desencadenó un enfrentamiento entre los jugadores y un intento de invasión del campo por parte de los aficionados serbios.

El encuentro fue suspendido en el minuto 41 y el Tribunal Superior de Arbitraje dio finalmente la victoria a Albania por 0-3.

Lance Armstrong, Ben Johnson, Marion Jones…

Mucho más frecuente es la pérdida de títulos debido a sanciones por dopaje, especialmente en el mundo del atletismo y el ciclismo.

El ciclista norteamericano Lance Armstrong, ganador de siete Tours de Francia consecutivos entre 1999 y 2005, fue desposeído de todos ellos en octubre de 2012 por la agencia antidopaje de Estados Unidos tras acreditar que los había ganado mientras se dopaba. Además le fue prohibido volver a competir en pruebas oficiales.

El atleta canadiense Ben Johnson, ganador de la medalla de oro en los cien metros de los Juegos Olímpicos de Seul, en 1988, en una prueba en la que también batió el récord del mundo, fue despojado de la medalla y la plusmarca, y sancionado por dos años, tras revelar el control antidopaje que había consumido esteroides.

Lo mismo le ocurrió a la atleta norteamericana Marion Jones, ganadora de cinco medallas en los Juegos de Sidney 2000, que perdió tras reconocer en 2007 que se había dopado. También fue sancionada a dos años sin competir.

Entre los numerosos deportistas que perdieron sus títulos debido a sanciones por dopaje también figuran los ciclistas Alberto Contador (Tour 2010), español, y Floyd Landis (Toru 2006), estadounidense, o la atleta rusa Tatyana Lebedeva , que ganó la medalla de oro en salto de longitud y triple salto en los Juegos de Pekín 2008.