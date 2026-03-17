El creativo atlanticense Michael Ortega fue anunciado este martes como nuevo jugador del Alianza Universidad de Huánuco, en Perú, en una operación que marca un nuevo capítulo en la extensa trayectoria del mediocampista de 34 años, quien continuará su carrera en el fútbol inca tras su reciente paso por el Real Cartagena.

La incorporación del mediocampista se hizo pública a través de los canales oficiales del club peruano, que destacó sus cualidades técnicas, visión de juego y capacidad creativa como argumentos para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026, en la que la institución competirá en la Liga 2 —segunda división— con el objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría.

¡Bienvenido Michael Ortega! Futbolista colombiano. ✍️



Talento, visión de juego y creatividad llegan a Huánuco. 🪄



¡Por grandes logros juntos! 💪#VamosHuánuco#VamosAlianzaUDH 🔴🔵 pic.twitter.com/vdbtTXlTRY — Alianza UDH (@AlianzaUDH) March 17, 2026

Ortega llega en condición de agente libre y firmó contrato hasta diciembre de 2026, en lo que será su primera experiencia en el fútbol peruano, luego de una carrera que lo ha llevado por distintos equipos en Colombia y el exterior, incluyendo pasos por Deportivo Cali, Junior, Once Caldas, Deportivo Pasto y clubes en el exterior como Bayer Leverkusen y VfL Bochum de Alemania, Atlas de México, Figueirense FC de Brasil, Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, AC Omonia Nicosia de Chipre y el Club The Strongest de Bolivia.

Michael será dirigido por el técnico peruano Juan Carlos Bazalar y jugará de local en el estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, con capacidad para 25 mil espectadores. El equipo azulgrana, como también es conocido, tiene 87 años de historia —fue fundado en 1939— y solo ostenta un título de segunda división en su vitrina, el que logró en 2024, cuando alcanzaron el ascenso a primera división. El año pasado volvieron a descender, al quedar en la decimoctava posición del torneo peruano.

El fichaje del jugador palmarino se da en medio del proceso de reestructuración del Alianza Universidad, equipo que busca consolidar un plantel competitivo para afrontar el torneo de ascenso que iniciará a finales de marzo, en un contexto en el que la dirigencia apuesta por la experiencia como uno de los pilares para alcanzar sus objetivos deportivos.