En el Departamento del Atlántico comienza el proceso de inscripciones para los Juegos Intercolegiados 2026, el programa deportivo escolar más importante del país, liderado por el Ministerio del Deporte.

Desde este 12 de marzo y hasta el 30 de abril de 2026, las instituciones educativas públicas y privadas podrán registrar a sus estudiantes deportistas a través de la plataforma oficial www.juegosintercolegiados.gov.co, siguiendo el proceso dispuesto por el Ministerio.

“Los Juegos Intercolegiados son el evento donde surgen las estrellas del futuro. Por eso, invitamos a todos los planteles del Atlántico a que, a partir del 12 de marzo y hasta el 30 de abril, realicen el proceso de inscripción de sus estudiantes, tanto en deportes individuales como de conjunto. Aquí descubrimos las nuevas figuras que integran el relevo deportivo y generacional del departamento”, manifestó el director de Indeportes, Iván Urquijo Osorio.

Las instituciones podrán realizar todo el trámite a través de la página del Ministerio del Deporte, tal como lo explicó Randil Rojano, coordinador de Fomento y Desarrollo de Indeportes.

“Es un proceso muy sencillo. Siguiendo los pasos del registro, se brinda la oportunidad a los estudiantes de participar en diversas disciplinas, avanzando por las fases municipal, zonal, departamental, regional Caribe 1 y final nacional. La invitación es a que se animen y hagan sus inscripciones a tiempo”, apuntó Rojano.

DISCIPLINA EN COMPETENCIA

Las competencias individuales estarán conformadas por: atletismo, ajedrez, bádminton, boxeo, ciclismo, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. En paradeportes, se competirá en paraatletismo, boccia y paranatación.

Por su parte, los deportes de conjunto incluirán: baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol.

Los Juegos Intercolegiados están dirigidos a niños, niñas y adolescentes escolarizados, consolidándose como una de las principales herramientas de formación integral en Colombia. Además de promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia, son el semillero donde comienzan a formarse las futuras glorias del deporte nacional.