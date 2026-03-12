Barranquilla se prepara para vivir un hecho histórico en el deporte a motor del país. Por primera vez, el departamento del Atlántico y toda la región Caribe albergarán una válida del Campeonato Nacional de Motocross, un evento que reunirá a algunos de los mejores pilotos de Colombia y del exterior.

La competencia se realizará el 21 y 22 de marzo en la pista MX Race Factory, ubicada en la vía a Sabanilla, escenario que ha sido adecuado para cumplir con las exigencias de la federación y recibir una cita de carácter nacional.

Uno de los organizadores del evento, Oscar Vergara, explicó la importancia de que la región pueda ser sede de una válida de este nivel.

“Esto es una válida del campeonato nacional. Es la primera vez que se va a hacer aquí en Barranquilla y en toda la costa una competencia de motocross a nivel nacional. Será en nuestra pista de motocross, ubicada en la vía Sabanilla, que se llama MX Race Factory. Aproximadamente tendremos 150 pilotos que vienen en representación de varios departamentos del país”, señaló.

Además de competidores colombianos, el evento contará con presencia internacional.

“Todas esas ciudades tienen pilotos con alta experiencia y también tendremos pilotos de otros países como Panamá, Ecuador y Puerto Rico”, agregó.

La llegada de esta válida a la ciudad es el resultado de varios años de trabajo de los organizadores y de la comunidad del motocross en la región.

“Nosotros tenemos cerca de 10 años de tener una pista. A veces sí, a veces no, pero siempre fue una pista para los pilotos que tenemos que corren a nivel nacional. Como nunca habíamos tenido la oportunidad de que la costa se viera más, siempre teníamos máximo cuatro o cinco pilotos participando. Entonces decidimos meternos en la película del motocross y convencer a los señores de la federación de que nosotros podemos hacer una válida y que la costa también puede ser un partícipe primordial”, explicó Vergara.

Por su parte, el también organizador Peter Frisch resaltó que históricamente el motocross colombiano ha estado concentrado en el interior del país.

“El epicentro y la mayor concentración de pilotos a nivel nacional siempre ha estado en Medellín y en Bogotá. Son las dos ligas más fuertes del país: la Liga Antioqueña y la de Cundinamarca, además de Bogotá. El motocross siempre ha estado concentrado en esa parte del país”, comentó.

Frisch explicó que, como padres de pilotos que han competido en torneos nacionales, han trabajado durante años para que la región Caribe pudiera ser sede de una válida.

“Somos padres de pilotos que ya participan en campeonatos nacionales y han ocupado buenas posiciones. El hijo de él ha corrido en la categoría 125 y ha estado en el top 8, el hijo de la señora Derlys ha estado en el top 5 de la categoría 50 y el mío estuvo en categoría 50 en el top 3. A raíz de todo eso hemos venido empujando el motocross en la región”, afirmó.

El organizador señaló que lograr la sede en Barranquilla no fue sencillo.

“Fue una lucha muy constante durante varios años para que la costa fuera escogida como sede. Primero por los desplazamientos siempre nos ponían muchos peros por la distancia. Segundo, porque necesitábamos una pista que cumpliera con todas las reglamentaciones exigidas por la federación. Gracias a Dios logramos adecuarla y nos dieron una fecha en esta parte del país”, dijo.

El campeonato contará con presencia de pilotos de equipos reconocidos del motocross colombiano.

“En el campeonato nacional corren los mejores pilotos de Colombia, del Team Honda, Team Yamaha, Team KTM, Team GasGas y Team Husqvarna. Es algo nuevo e impactante porque durante muchos años otros grupos intentaron hacerlo en la costa y no pudieron”, añadió.

En cuanto al acceso del público, los organizadores confirmaron que el evento tendrá boletería para los dos días de competencia.

“Tendremos graderías como las que se colocan en el desfile de la Batalla de Flores del Carnaval. La entrada general costará 25 mil pesos e incluye los dos días, el 21 y 22 de marzo. También habrá un palco VIP desde donde se ve toda la pista, con servicio personalizado, cafetería y meseros, con un valor de 50 mil pesos por persona”, explicó Frisch.

A pesar del entusiasmo por la llegada del evento, los organizadores reconocen que ha sido difícil impulsar este deporte en la región.

“Ha sido difícil y complejo. Muchas veces en la costa, si no es algo que todo el mundo hace, cuesta que apoyen cosas nuevas. Pero el motocross es un deporte internacional que se practica en todo el mundo, es un deporte de alto riesgo, muy completo y muy bonito de ver”, manifestó.

En la válida de Barranquilla competirán pilotos de todas las edades.

“Van a encontrar pilotos desde la categoría 50, con niños de cuatro años que ya están entre los mejores de Colombia, hasta pilotos máster entre los 38 y 55 años. Habrá categorías 50, 65, 85, 125 y hasta 450”, explicó.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a todos los aficionados para asistir a un evento que promete espectáculo, velocidad y adrenalina.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que vaya y disfrute algo diferente en la ciudad. Es un evento familiar, vamos a tener zonas de comida, snacks y un ambiente tipo feria para que todos puedan disfrutar”, concluyó.