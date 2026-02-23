En la reciente jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina, el arquero colombiano Álvaro Montero volvió a sobresalir con su club, Vélez Sarsfield, tras ser determinante en el triunfo por 1-0 frente a River Plate. Sus acciones impidieron el empate del equipo rival, confirmando el gran momento deportivo que atraviesa.

El jugador, nacido en La Guajira, fue protagonista en el compromiso disputado en el estadio José Amalfitani, donde su equipo logró quedarse con los tres puntos gracias a un gol de Manuel Lanzini.

Ante los embates del conjunto ‘Millonario’, Montero estuvo muy atento bajo los tres palos y atajó la pelota en los momentos de peligro, ganándose el reconocimiento los hinchas.

Varios medios argentinos destacaron sus acciones y su seguridad para mantener el cero en su portería, especialmente en la segunda parte cuando River intensificó sus ataques.

Con este resultado, Vélez se mantiene firme en la parte alta de la tabla del Grupo A y Montero continúa afianzándose como pieza clave del cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

