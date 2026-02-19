El atacante Diego Porcel anotó este miércoles en Guayaquil el gol con el que Argentinos Juniors ganó por 0-1 a Barcelona y se acercó a la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Al delantero de 21 años le bastaron nueve minutos en cancha para desequilibrar lo que parecía un empate, pues anotó al minuto 90, y un minuto antes el propio jugador había estrellado el balón en el travesaño.

El técnico Nicolás Diez, tras la expulsión de Francisco Álvarez al minuto 65, pidió a sus jugadores cuidar el resultado, pero cuando se dio cuenta de que el técnico de Barcelona, el venezolano César Farías, hizo cambios totalmente ofensivos, ingresó a Porcel para aprovechar los espacios.

Así, quedó evidenciado que los tiempos futbolísticos de ambos equipos son diferentes; mientras Argentinos disputó su séptimo partido oficial, para Barcelona fue el primero.

También el argentino Tomás Martínez quedó debiendo un par de goles a Barcelona, al igual que el uruguayo Sergio Núñez, que no logró concretar sobre el final del partido, y el también argentino Darío Benedetto estuvo lejos de sus características de juego, pues están en proceso de adaptación.

La premisa desde el comienzo del juego del cuadro de La Paternal fue el buen toque del balón, dejándolo por poco tiempo en poder de Barcelona, que generó algo de peligro sobre el arco de Cortés, pero careció de precisión en el remate final.

En el comienzo del segundo tiempo Benedetto lanzó un pase entre los defensas y el portero, pero su compatriota Tomás Martínez se perdió el tanto.

Sobre los sesenta minutos el cuadro de La Paternal inclinó más sus ataques por el costado derecho, causando fisuras en el sistema defensivo local, pero sin dirección en los remates.

Argentinos Juniors jugó con un hombre menos desde el minuto 65 por la expulsión del defensa Francisco Álvarez.

La mejor oportunidad de gol de los ecuatorianos la desperdició el argentino Martínez, que solo frente al arco envió el balón al travesaño.

En el contraataque Porcel remató desde larga distancia y estrelló el balón en el vertical. Pero tuvo la revancha cuando avanzó por el costado derecho y sacó un remate que se coló por el costado derecho del portero sobre el final del partido para el 0-1 definitivo.

La vuelta se disputará el próximo miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentina.