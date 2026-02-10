Falta poco para que vuelva. Si bien al principio parecía que sería una lesión de larga duración, la situación no fue así.

Lucas Monzón sufrió un problema en su hombro izquierdo en el partido ante Tolima, por lo cual tuvo que salir reemplazado por Jean Pestaña y desde ese momento no ha podido jugar.

El uruguayo ha respondido bien en la recuperación y cada vez se encuentra mejor desde lo físico de su lesión.

Su regreso ya está a la vuelta de la esquina. Aunque no alcanzaría para estar en el partido frente a Once Caldas, este jueves, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Palogrande, sí podría reaparecer en el siguiente.

Si todo sale bien, el defensor central ya estará disponible para el entrenador Alfredo Arias en el juego contra América, el próximo miércoles 18 de febrero, en el estadio Romelio Martínez.

Bryan Castrillón, por su parte, sigue lesionado y todavía no está disponible para el timonel uruguayo por su esguince de rodilla, el cual sufrió en el juego de vuelta de la Superliga ante Santa Fe en Bogotá.