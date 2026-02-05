El ex futbolista Omar Pérez, campeón con Junior de Barranquilla en 2004, sufrió un infarto este miércoles 4 de febrero, según informó su academia.

Leer también: Deportivo Cali estaría cerca de fichar a Juan Pablo Patiño para la temporada 2026

De acuerdo al comunicado de la academia OP10, el exjugador fue atendido en una clínica de Bogotá y ya se encuentra estable, pero permanecerá en observación por al menos cinco días.

“En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”, se lee en el escrito de la academia.

Se agrega en la misiva: “De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”.

OP10 Comunicado sobre Omar Pérez

Pérez, de 44 años, tuvo una gran trayectoria como futbolista. En Barranquilla es recordado por su paso por el Junior. Fue parte del equipo campeón del segundo semestre del año 2004.

Importante: ¿Cómo está la actualidad de Santiago Mele?

También es recordado en Bogotá por sus éxitos como jugador del Independiente Santa Fe, club en el cual ganó hasta siete títulos. Es ídolo de la hinchada cárdenal.