No vive sus mejores días. El cancerbero Santiago Mele no atraviesa su mejor estado de forma con el Monterrey de México, equipo al que llegó a mediados del año anterior procedente de Junior.

El guardameta ha perdido la titularidad con su club y solo hasta este miércoles pudo volver a jugar de titular y lo hizo en el empate 1-1 ante Xelajú de Guatemala.

Si bien su calificación, según las páginas de estadísticas fue de 6.8 y tuvo dos atajadas, las críticas no se han hecho esperar contra él por su rendimiento y por el gol que le hicieron.

Los hinchas han expresado su inconformismo en las redes sociales y se han ido contra el uruguayo, que empezó siendo inicialista pero ahora ha perdido su lugar y todavía no ha podido atajar en el presente campeonato mexicano.

Antes del juego de este miércoles por la Concachampions, el charrúa llevaba ocho partidos de seguido sin actuar con el Monterrey, perdiendo su lugar contra Luis Cárdenas.

Todo indica que, en estos momentos, el uruguayo solo actuaría en este campeonato internacional y que seguiría sin tener continuidad en la Liga de México con el Monterrey.

Con este onceno, Santiago Mele ha disputado un total de 16 partidos, empezó siendo titular pero ahora está relegado al banco de los suplentes.