Aquí solo se puede ganar. Los Caimanes nada más le apuntan a eso. Con ese objetivo entre ceja y ceja, la novena barranquillera se enfrentará a León de Nicaragua, este jueves, desde las 4:30 p. m., en el Forum de La Guaira, Venezuela, en el comienzo de la Serie de Las Américas.

Los campeones del béisbol colombiano, que no podrán contar con sus peloteros y miembros de su staff de organizaciones de Grandes Ligas, por la restricciones de la MLB con respecto a Venezuela, buscarán su primer triunfo ante los campeones nicaragüenses.

Néder Horta es el mánager de los reptiles en este desafío internacional por la vinculación de José Mosquera a los Piratas de Pittsburgh.

Tras un largo periplo por avión, haciendo escala en Bogotá, Caimanes de Barranquilla ya se encuentra instalado en la ciudad de Caracas de cara a lo que será su debut.

“La verdad que llegamos bien, todo está bien. El hotel, la ubicación, cada uno de nosotros estamos bien ubicados. Gracias a Dios no hubo inconveniente”, apuntó Horta.

De la misma manera, el experimentado piloto reveló el lanzador designado para la primera salida: “Te comento que el lanzador para mañana va a lanzar Julio Vivas derecho, va a ser lanzador ante Nicaragua”.

Con la apertura del derecho colombo-venezolano se espera poder competir desde el primer lanzamiento: “Hay muchas expectativas, el equipo está bien, hay buenos jugadores. Se conformó un buen equipo, un buen grupo y venimos a competir. La expectativa que hay es competir desde inicio, desde inicio hasta el final, pitcheo por pitcheo”.

Horta señaló que él y su stafff están analizando la información disponible de los rivales para tomar las mejores decisiones en el juego de este jueves: “Vamos a estar muy atentos a todo, que las cosas se dan un buen manejo y que conseguimos la victoria”.

El segundo compromiso de los Caimanes será frente al equipo de Aruba, el sábado a la 1 p. m.

Ya el domingo se las verá con el conjunto panameño (1:30 p. m.), mientras el lunes chocará con el representante de Argentina (4:30 p. m.).

Los dos últimos juegos del todos contra todos se vivirán contra Venezuela, el martes 10 de febrero (7:30 p. m.), y Cuba, el miércoles 11 (4:30 p. m.).

El roster de Caimanes es el siguiente:

Lanzadores: Moisés Díaz (DOM), Luis Pérez (DOM), José Salvador (DOM), Julio Vivas (VEN), Jean Herrera, Elkin Alcalá, Ezequiel Zabaleta, Emerson Martínez, Yoryi Simarra, Henderson Álvarez (VEN), Anthony Vizcaya (VEN), Emilker Guzman (VEN), Jhon Romero, Pedro García y Yapson Gomez.

Receptores: Carlos Martínez y Gabriel Lino (VEN)

Cuadro interior: Leandro Emiliani, Dario Borrero, Kevin Maitán (VEN), Carlos Arroyo, Kelvin Melean (VEN) y Jaider Morelos.

Jardineros: Andrés Angulo, Jesús Marriaga, Harold Ramírez, Derwin Pomare y Tito Polo.

El staff oficial estará conformado por:

Manager: Neder Horta

Bench coach: Normando Linero

Pitching coach: Dayan Díaz

Coach de bullpen: Randy Consuegra

Coach de bateo: Carlos Villalobos

Trainner: Jimmy Herrera