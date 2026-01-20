El Torneo ITF J300, tradicionalmente conocido como el Mundial Juvenil de Tenis, comienza a tomar forma en Barranquilla, no solo con la llegada de las mejores raquetas juveniles del país y del mundo, sino también con la renovación integral de las canchas del Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo, escenario que será epicentro del certamen.

El torneo se iniciará este sábado 24 de enero con el cuadro clasificatorio (qualy), mientras que el lunes 26 de enero comenzará el cuadro principal, con 32 jugadores en la rama masculina y femenina.

Previo al inicio del campeonato, la Liga de Tenis del Atlántico adelantó una intervención total en las diez canchas del complejo, una inversión que, según su presidente Jorge Isaza, representa un salto de calidad para el tenis local y nacional.

“El tema de las canchas ha sido un verdadero regalo para todos los que vivimos este deporte. Es el resultado de muchos años de esfuerzo para poder darle a la ciudad un nuevo look y mejores condiciones a los tenistas”, afirmó Isaza.

Cortesía Boris Páez Jorge Isaza, presidente de la Liga de Tenis del Atlántico.

Las nuevas superficies, certificadas por la Federación Internacional de Tenis (ITF), cuentan con materiales utilizados en torneos ATP y WTA, lo que garantiza estándares de primer nivel, según Isaza.

“Barranquilla hoy cuenta con canchas de nivel mundial. Intervenimos las diez canchas del complejo y la respuesta de los jugadores ha sido espectacular”, agregó el directivo.

Además del cambio de superficie, también se realizaron mejoras en el cerramiento y la iluminación, dejando el escenario apto no solo para el Mundial Juvenil, sino para futuros torneos profesionales.

Cortesía Boris Páez María Fernanda Herazo, tenista barranquillera, ya estuvo viendo de cerca el estado de las canchas del Complejo de Raquetas que lleva su nombre.

‘MAFE’ HERAZO SUBE EL PULGAR

La barranquillera María Fernanda Herazo, única tenista de la ciudad que ha ganado un Mundial y quien le da nombre al complejo, también destacó el estado actual de las canchas.

“Se ven muy bonitas, se nota que están nuevas, con la pintura adecuada y en excelentes condiciones. No resbalan, lo cual es fundamental para los jugadores”, señaló Herazo.

La tenista resaltó además la gestión realizada por la Liga: “Es grande el trabajo que se ha hecho acá. Estamos listos para recibir a los mejores juveniles del mundo y para vivir en Barranquilla esta gran fiesta y este carnaval del tenis”.

Cortesía Jorge Muñoz con cinco de las tenistas pertenecientes al Equipo Colsánitas.

LLEGÓ EL EQUIPO COLSÁNITAS

En lo deportivo, el Mundial Juvenil contará con la participación de un grupo de jugadoras que vienen entrenando con el equipo nacional Colsanitas, bajo la dirección del técnico Jorge Muñoz.

Las tenistas convocadas son Emanuela Lares, quien competirá directamente en el cuadro principal, y Laura Villamil, Sara Lozano, Antonia Esquivel, María José Linde y Stephanie Martin, quienes disputarán el torneo clasificatorio.

Este grupo viene siendo observado de manera detallada y en el mes de marzo se definirán las cuatro jugadoras que integrarán oficialmente el equipo nacional. Para esta edición del certamen en Barranquilla, el equipo Colsánitas no contará con representantes masculinos.

Las jugadoras entrenaron este martes en el Complejo de Raquetas como parte de su preparación.

Cortesía Boris Páez La vallecaucana Emanuela Lares, perteneciente al Equipo Colsánitas, participará en el cuadro principal del Mundial Juvenil.

PRESENTACIÓN DEL TORNEO

La rueda de prensa oficial del ITF J300 se realizará este miércoles en el hotel Dann Carlton, a partir de las 10:00 de la mañana, donde se entregarán todos los detalles del evento que pondrá nuevamente a Barranquilla en el mapa del tenis juvenil mundial.

¿POR QUÉ AHORA LAS CANCHAS DE TENIS SON AZULES?

La tendencia mundial de la actualidad es que las canchas de tenis sean azules. Y no es solo cuestión de moda, las razones son: se ve mejor el rebote de la pelota para los jugadores, se aprecia mejor en televisión, facilita el juego y el arbitraje y reduce la fatiga visual. Todo esto está ligado a los estándares ATP, WTA e ITF.

En el caso de Barranquilla, pintar las canchas de azul no es solo una decisión estética, sino una señal clara de que el Complejo de Raquetas busca alinearse con el tenis mundial moderno.