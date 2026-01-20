Barranquilla vivió ayer una jornada de júbilo y reconocimiento al homenajear a la nómina de Caimanes, campeones de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano 2025-2026.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Los peloteros y el staff se congregaron en horas de la tarde en el Hotel Los Lagos, ubicado en la calle 94 #51b-93, desde donde se montaron al carro de bomberos que encabezó una breve pero emotiva caravana por la vía 40.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

A lo largo del recorrido, los aficionados aplaudieron y ovacionaron a los campeones, llenando de energía y entusiasmo las calles de la ciudad.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Al llegar al estadio Édgar Rentería, considerado el templo del béisbol barranquillero, los jugadores saludaron a los fanáticos desde las tribunas, recibiendo muestras de cariño que reflejaron el vínculo entre el equipo y la ciudad.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Hamilton Sarabia, gerente deportivo, agradeció el apoyo de los seguidores y reafirmó la filosofía del equipo: “en Barranquilla no existen los segundos lugares, en Barranquilla solo podemos ganar, sólo podemos ser primeros, y esa es la meta que siempre tenemos con Caimanes”.

La celebración tuvo un momento especial al homenajear a Dilson Herrera, quien se retira de la actividad profesional tras conquistar su quinto título de Liga con Caimanes. Herrera expresó su gratitud eterna a Barranquilla y prometió que volverá como coach, asegurando que Caimanes siempre será su organización.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Jesús Marriaga, mejor amigo de Dilson dentro del equipo, le dedicó unas palabras de reconocimiento a nombre de sus compañeros y al pelotero cartagenero el club le entregó una placa por su trayectoria y contribución.

La jornada cerró con fuegos artificiales, papelitos cayendo sobre el estadio y un video conmemorativo que recopiló los mejores momentos de Dilson con los Saurios.

Orlando Amador Imágenes del festejo de Caimanes, campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

La emoción se desbordó entre los presentes, y las lágrimas de Dilson se unieron a los aplausos de una afición que celebró no solo un campeonato, sino la huella imborrable de un ídolo en la historia de Caimanes.

Orlando Amador Celebración de Caimanes.

Caimanes cierra así una temporada en la que ratificó la hegemonía que marca en el béisbol colombiano, obteniendo su título de liga número 15, el tercer de manera consecutiva. Sin lugar a dudas, los reyes del béisbol colombiano.