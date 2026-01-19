Richard Ríos es uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección internacional.

Sus recientes actuaciones no solo le abrieron las puertas de la Selección Colombia, sino que también le permitieron dar el salto al fútbol europeo con el Benfica de Portugal, donde vive su primera experiencia en Europa.

Sin embargo, el mediocampista atraviesa un momento complicado luego de sufrir una lesión durante el clásico portugués frente al Porto. En una acción desafortunada del partido, Ríos cayó mal al suelo y de inmediato manifestó un fuerte dolor en su hombro derecho, por lo que debió ser reemplazado y encendió las alarmas en el cuerpo técnico del club.

Aunque el Benfica no ha emitido todavía un comunicado oficial, medios portugueses revelaron el diagnóstico preliminar. De acuerdo con el diario deportivo A Bola, el colombiano sufrió una luxación anterior traumática en el hombro derecho, una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, dependiendo de su evolución.

Pero gracias a las redes sociales se pudo ver que se encuentra recuperando bien, pues su pareja, la modelo e influencer Madu Carvalho. A través de las historias de su Instagram compartió una imagen junto al volante colombiano y aseguró que su recuperación ya comenzó.

“Para quien me pregunta, él está bien. Ya comenzó la recuperación, con la ayuda de Dios, volverá cuanto antes”, escribió la joven.

En lo que va de temporada, Richard Ríos ha disputado 32 partidos oficiales con el conjunto portugués, en los que suma tres goles y dos asistencias. Además, acumula más de 2.600 minutos en cancha y registra 12 tarjetas amarillas, consolidándose como una de las piezas habituales en el mediocampo del equipo.