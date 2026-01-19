Con un sentido homenaje en el noveno episodio, cuando tomó su último turno al bate en una carrera brillante, Dilson Herrera le dijo adiós a la práctica profesional del béisbol.

Por los altoparlantes del 11 de Noviembre, estadio donde se formó, el anunciador señaló que este era su último turno como profesional desatando una catarata de aplausos no solo del público sino de los jugadores de los dos equipos que de pie aplaudieron desde los dogouts en reconocimiento a su labor.

Herrera, capitán de los Caimanes, saludó a los presentes y no pudo contener las lágrimas.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy importante en mi vida. Después de muchos años de entrega, sacrificio y pasión, he decidido retirarme oficialmente como jugador de béisbol profesional. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios, quien ha sido mi guía en cada paso del camino. Sin su gracia, su protección y sus bendiciones, nada de lo que viví, dentro y fuera del terreno, habría sido posible. A mi familia, gracias por ser mi mayor fortaleza. Por creer en mí incluso en los momentos difíciles, por el apoyo incondicional, la paciencia y el amor que siempre me impulsaron a seguir adelante. A mis amigos, compañeros de equipo, entrenadores, prensa y todas las organizaciones que me abrieron las puertas durante mi carrera, les estaré eternamente agradecido por la confianza, las enseñanzas y las experiencias inolvidables que me ayudaron a crecer como jugador y como persona. Y, de manera muy especial, gracias a todos los fanáticos que me apoyaron desde el primer día. Su cariño, sus mensajes y su respaldo en cada etapa de mi carrera significaron más de lo que pueden imaginar. Ustedes fueron una motivación constante para dar siempre lo mejor en el terreno”, afirmó el pelotero en una carta emitida por el departamento de prensa de Caimanes.

“Después del último juego de la final de la liga profesional de béisbol colombiano temporada 2025-2026, cierro un capítulo como jugador. Me llena de ilusión anunciar que comienzo una nueva etapa en mi carrera profesional, esta vez desde el dugout. A partir de la presente temporada 2026, tendré el honor de trabajar como manager de los Guardianes de Cleveland en la República Dominicana, un reto que asumo con gran responsabilidad, compromiso y entusiasmo. El béisbol me ha dado todo, y hoy sigo ligado a este deporte con el mismo amor y respeto de siempre. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje”, agregó.

Dilson tuvo una destacada participación en Caimanes logrando cinco títulos profesionales, un MVP en la temporada 2024-2025 y el título de la Serie del Caribe 2022.

Con la Selección Colombia jugó un Clásico Mundial y ganó el oro panamericano y bolivariano.

Por su puesto, también jugó una importante trayectoria en Grandes Ligas con los Mets, Rojos y Orioles.