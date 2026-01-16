El estadio Once de Noviembre Abel Leal de Cartagena será hoy el escenario que albergará el tercer juego de la final de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, un duelo que puede marcar el rumbo definitivo de la serie entre Caimanes de Barranquilla y Tigres.

Con la novena barranquillera arriba 2-0, el compromiso se presenta como una oportunidad inmejorable para que los Saurios consoliden su dominio y den un paso casi que definitivo, mientras que los felinos están obligados a reaccionar si quieren mantenerse con vida en la lucha por el título. La expectativa es alta para un juego que promete intensidad, presión y béisbol de alto nivel desde el primer lanzamiento.

Caimanes llega fortalecido tras imponerse este miércoles por 3-2 en el segundo juego de la final, disputado en el estadio Édgar Rentería. Desde la primera entrada, los barranquilleros marcaron el ritmo al anotar tres carreras que terminaron siendo decisivas. Aunque Tigres logró descontar con dos anotaciones y apretó el marcador, el control del pitcheo fue clave para sostener la ventaja.

La apertura de Henserson Álvarez y el trabajo del relevo resultaron determinantes, con Elkin Alcalá llevándose la victoria tras lanzar un episodio perfecto, mientras que Pedro García aseguró el salvamento en una novena entrada cargada de tensión.

En ofensiva, Carlos Arroyo brilló con el madero y también con el guante, protagonizando una jugada defensiva clave en la séptima entrada.

Así, Caimanes espera dar hoy golpe clave en territorio cartagenero, para poner la serie 3-0 y quedar a un paso de revalidar el título. El juego está programado para las 7 p.m. y se espera un gran marco de público, consciente de que cada lanzamiento puede ser decisivo en una final que empieza a escribir su historia.